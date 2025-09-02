یورپ اور امریکا کے تحقیقاتی مراکز اور کلینکس میں بھی متبادل علاج کے طور پر مقبول
لائف اسٹائل
شائع 02 ستمبر 2025 12:54pm
ہیکرز آپ کے اسمارٹ ٹی وی کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں حتیٰ کہ بچوں کو نامناسب مواد دکھانے تک کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
لائف اسٹائل
شائع 02 ستمبر 2025 09:36am
رونالڈو کا کہنا ہے کہ : 'میں فٹبال کے لیے آیا تھا لیکن یہاں اور بھی بہت کچھ ہے۔'
دسترخوان
شائع 02 ستمبر 2025 01:42pm
اگر اسے صحیح طریقے سے محفوظ نہ کیا جائے تو یہ خراب ہوسکتی ہے
شخصیات
شائع 02 ستمبر 2025 12:49pm
والد نے ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کیا، اسد ملک
شخصیات
اپ ڈیٹ 02 ستمبر 2025 11:58am
کرشمہ کپور کی زندگی کا سفر: منگنی کا ٹوٹنا، شاہانہ شادی اوراچانک المیہ
دلچسپ
اپ ڈیٹ 31 اگست 2025 09:40pm
ملتان میں انوکھا واقعہ، پرنسپل اور چپڑاسی کے رشتے پر سوشل میڈیا پر خوب چرچا
دسترخوان
شائع 02 ستمبر 2025 11:04am
غذائی ماہرین ناشتہ کو سب سے اہم کھانے میں شمار کرتے ہیں۔
شخصیات
شائع 29 اگست 2025 01:50pm
والد کے خوابوں کو پیچھے چھوڑ کر اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کی اور کامیاب ہوگیا۔
لائف اسٹائل
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 03:13pm
انسٹاگرام پر اپنے گھر کے سی سی ٹی وی فوٹیج کی ویڈیو شیئر کی
دلچسپ
شائع 02 ستمبر 2025 01:04am
ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ کھانا کھانے والے شخص نے جیسے ہی جمچ چلایا تو ڈش میں سے مردہ چوہا برآمد ہوگیا
دلچسپ
شائع 01 ستمبر 2025 09:09pm
چینی شہری پر جانوروں کے ساتھ ظلم کا الزام، سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچ گیا
شخصیات
شائع 01 ستمبر 2025 05:28pm
اداکار انور علی پھیپھڑوں اور گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے
شخصیات
شائع 01 ستمبر 2025 01:23pm
سوشل میڈیا پر مداحوں نے جوڑی کو "کیوٹ کپل" کہہ دیا۔
لائف اسٹائل
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 01:13pm
میزبان کی مسکراہٹ سے لے کر مہمانوں کی نشست، کھانے کے آداب، شائستگی، نزاکت اور سماجی حسن کی جھلک تک
شخصیات
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 03:21pm
پرانا انٹرویو بھی دوبارہ وائرل ہوگیا۔
شخصیات
شائع 01 ستمبر 2025 09:33am
دونوں کی آن اسکرین جوڑی بے حد پسند کی گئی ہے۔
لائف اسٹائل
اپ ڈیٹ 01 ستمبر 2025 02:50pm
انہوں نے اپنی والدہ اور سینئر اداکارہ ’زیبا بختیار‘ کے بارے میں کہا کہ وہ ان کی سب سے بڑی نقاد ہیں۔
لائف اسٹائل
شائع 01 ستمبر 2025 10:26am
یہ خواب عموماً صبح 4 بجے سے 7 بجے کے درمیان آتے ہیں۔
صحت
شائع 31 اگست 2025 03:58pm
دل کے مریضوں اور خاص طور پر خواتین کے لیے یہ تحقیق خاص طور پر توجہ طلب ہے۔
لائف اسٹائل
شائع 31 اگست 2025 12:09pm
ویڈیو وائرل ہونے کے بعد صارفین نے دلچسپ تبصرے بھی کئے اور انہیں 'لڑکیوں کی چاند نواب' بھی کہا گیا۔
لائف اسٹائل
شائع 31 اگست 2025 01:47pm
سوشل میڈیا صارفین نے پَون سنگھ کے رویے کو شرمناک اور گھناؤنا قرار دیا۔
شخصیات
شائع 30 اگست 2025 02:51pm
ان کی کامیابی کا سفر بچپن ہی سے شروع ہوگیا تھا
لائف اسٹائل
شائع 31 اگست 2025 11:07am
بیٹی کی پیدائش پر شاداب خان نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا ہے
شخصیات
شائع 30 اگست 2025 11:38am
بھارت تختانی اور ایشاء دیول نے شادی کے 12 سال بعد 2024 میں اپنی علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔
شخصیات
اپ ڈیٹ 29 اگست 2025 04:18pm
ہمایوں سعید کے بعد انہیں بھی ایکٹر ماننے سے انکاری
لائف اسٹائل
شائع 30 اگست 2025 01:09pm
یہ بچوں کی شخصیت سازی میں ایک مثبت کردار ادا کر سکتی ہے۔
دلچسپ
شائع 29 اگست 2025 10:44pm
غرقاب سڑکوں پر نوجوان تیراکی کے مزے اٹھانے لگے، دلچسپ ویڈیو وایرل
صحت
اپ ڈیٹ 30 اگست 2025 12:59pm
انتہائی اہم اور حساس موضوع، جس کی آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے
شخصیات
شائع 29 اگست 2025 10:42am
میں نے اپنی زندگی کا یہ باب ابھی مکمل طور پر بند نہیں کیا، اداکارہ نشو
شخصیات
اپ ڈیٹ 28 اگست 2025 07:49pm
اداکار کے ساتھ پیش آنے والے ایک واقعہ نے روایت کو ہی بدل ڈالا
دسترخوان
شائع 29 اگست 2025 03:02pm
وائرل ویڈیو 75 لاکھ سے زائد ویوز حاصل کر چکی ہے۔
دسترخوان
شائع 29 اگست 2025 02:35pm
زیرہ پانی کو اپنی عادت بنا لیںاور صحت کے بے شمار فوائد حا صل کریں۔
دسترخوان
شائع 29 اگست 2025 12:09pm
پالک کو کچا کھانا بہتر ہے یا ہلکی بھاپ میں پکانا؟
دلچسپ
شائع 29 اگست 2025 12:16am
مرغی نے اس سے پہلے کبھی اس رنگ کا انڈا نہیں دیا
لائف اسٹائل
اپ ڈیٹ 29 اگست 2025 11:48am
تحقیق میں تقریباً 25,000 افراد کے طبی ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا۔
شخصیات
اپ ڈیٹ 28 اگست 2025 12:53pm
گووندا صرف میرا ہے اور کسی کا نہیں ہوسکتا، سنیتا کا دوٹوک اعلان
شخصیات
اپ ڈیٹ 28 اگست 2025 01:31pm
میں نے تمہاری آنکھوں سے زندگی اور خوشی غائب ہوتے دیکھی، آرچنا بیٹے کے لیے غمزدہ
شخصیات
شائع 27 اگست 2025 06:41pm
بالی ووڈ سپر اسٹارز کو قانونی مشکلات کا سامنا
دلچسپ
شائع 27 اگست 2025 08:50pm
28 اگست اور 6 ستمبر کو ہندو تہواروں کے موقع پر گوشت، مچھلی اور انڈوں کی دکانیں بند رکھنے کا حکم
صحت
شائع 28 اگست 2025 10:19am
فٹنس کے شوقین افراد اور کھانے کے دلدادہ لوگوں میں اسے توانائی کا خزانہ سمجھا جاتا ہے۔
صحت
شائع 28 اگست 2025 09:32am
انہیں بدل کر آپ اپنی زندگی میں مستعدی لا سکتے ہیں۔
لائف اسٹائل
اپ ڈیٹ 27 اگست 2025 04:04pm
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی جوڑے کو نیک تمناؤں کے ساتھ مبارکباد کا پیغام
شخصیات
شائع 27 اگست 2025 09:51am
انہوں نے خود کئی رومانٹک ڈراموں میں کام کیا ہے۔
صحت
شائع 27 اگست 2025 02:50pm
ایسے موسم میں سوزشی امراض عام طور پر بڑھ جاتے ہیں۔
شخصیات
شائع 27 اگست 2025 04:08pm
انسٹاگرام اسٹوریز پر ایک محبت بھرے خط کے ذریعے یہ خوشخبری شیئر کی گئی۔
دسترخوان
شائع 27 اگست 2025 12:33pm
وہ بالوں کی چمک اور انہیں جھڑنے سے روکنے کا کریڈٹ پیاز کے رس کو دیتی ہیں۔
دسترخوان
شائع 27 اگست 2025 10:44am
ماہرین غذائیت روایتی چھاچھ پینے پر زور دیتے ہیں۔
دسترخوان
شائع 27 اگست 2025 01:49pm
ویڈیو کو تقریباً 5 ملین (پچاس لاکھ) مرتبہ دیکھا جاچکا ہے۔
شخصیات
شائع 26 اگست 2025 01:57pm
دو ہفتے قبل سنجے دت نے انسٹاگرام پر سالگرہ کی مبارکباد کا پیغام دیا تھا۔