نشے میں دھت ڈرائیور کی نورا فتیحی کی گاڑی کو ٹکر
بھارتی اداکارہ اور رقاصہ نورا فتیحی ایک خوفناک کار حادثے کا شکار ہو گئیں، جس کے بعد انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق، نورا فتیحی ہفتے کو ممبئی میں مشہور امریکی ڈی جے ڈیوڈ گیٹا کے کنسرٹ میں شرکت کے لیے جا رہی تھیں کہ اچانک ایک نشے میں دھت ڈرائیور کی تیز رفتار گاڑی نے ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی۔
حادثہ اتنا شدید تھا کہ ان کی گاڑی ایک سائیڈ سے مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ نورا فتیحی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھیں اور اس زور دار ٹکر کے نتیجے میں انہیں دماغی جھٹکا لگا، جس کے بعد انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔
ڈاکٹروں نے سی ٹی اسکین کر کے اندرونی چوٹ یا خون بہنے کے امکان کو رد کیا، تاہم نورا کو مکمل آرام کا مشورہ دیا گیا۔
لیکن نورا فتیحی نے ڈاکٹروں کے مشورے کو نظرانداز کرتے ہوئے اسپتال سے فوراً ڈسچارج ہو کر اپنے طے شدہ کنسرٹ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ سن برن فیسٹیول 2025 میں، وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسٹیج پر آئی اور پرفارم کیا۔ ان کی جرات اور محنت کو دیکھتے ہوئے مداحوں نے انہیں ”آئرن لیڈی“ کا خطاب دے دیا۔
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نورا فتیحی نے ڈیوڈ گیٹا کے ساتھ مل کر ایک شاندار پرفارمنس دینے کی تیاری کی تھی۔ حادثے میں ان کی گاڑی کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں، جنہیں دیکھ کر واضح طور پر ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ حادثہ کسی بھی وقت زیادہ سنگین ہو سکتا تھا۔
نورا فتیحی کی کامیابیاں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس سال کے دوران، انہوں نے امریکا کے معروف ”دی جمی فالن شو“ میں بھی اپنی پرفارمنس سے دھوم مچائی۔
اس کے علاوہ، ان کی اداکاری کی صلاحیتوں کا اعتراف بھی کیا جا رہا ہے، خاص طور پر ساوتھ انڈین فلموں ”کنچنا 4“ اور ”کے ڈی: دی ڈیول“ میں ان کی بہترین پرفارمنس کو سراہا جا رہا ہے۔ ان کی نئی ویب سیریز ”دی رائلز“ بھی ناظرین کی توجہ حاصل کر رہی ہے۔