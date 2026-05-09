فیفا ورلڈ کپ 2026 : افتتاحی تقریب میں نورا فتیحی بھی پرفارم کریں گی
بھارتی اداکارہ اور رقاصہ نورا فتیحی فیفا ورلڈ کپ 2026 کی افتتاحی تقریب میں پرفارم کررہی ہیں۔
کینیڈا میں ہونے والی یہ افتتاحی تقریب فیفا ورلڈ کپ 2026 کے گرد موجود جوش و خروش کی بھرپور عکاسی کرے گی۔
فیفا کی جانب سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز کے مطابق نورا فتیحی 12 جون 2026 کو کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں منعقد ہونے والی فیفا ورلڈ کپ 2026 کی افتتاحی تقریب میں نہ صرف رقص کریں گی بلکہ اپنی آواز کا جادو بھی جگائیں گی۔
یہ نورا فتیحی کے بین الاقوامی کیریئر میں ایک بہت بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے کیونکہ وہ دنیا کے ان چند فنکاروں میں شامل ہو گئی ہیں جنہیں اس بڑے پلیٹ فارم پر بار بار مدعو کیا گیا ہے۔
نورا فتیحی اس تقریب میں تنہا نہیں ہوں گی بلکہ ان کے ساتھ دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے نامور گلوکار اور فنکار بھی اپنی پرفارمنس دیں گے جن میں ایلنس موریسیٹ، الیسیا کارا، الیانہ، جسی ریز، مائیکل ببلے، سنجوئے، ویجی ڈریم اور ولیم پرنس شامل ہیں۔
اس کے علاوہ امریکہ میں ہونے والی افتتاحی تقریب میں انیتا، کیٹی پیری، لیزا اور ٹائلا جیسے بین الاقوامی شہرت یافتہ ستارے بھی شامل ہوں گے، جو اس ورلڈ کپ کو موسیقی اور ثقافت کا ایک یادگار سنگم بنا دیں گے۔
نورا فتیحی کی اس فہرست میں شمولیت ان کی بڑھتی ہوئی عالمی مقبولیت کا ثبوت ہے۔ وہ اس سے پہلے 2022 کے فیفا ورلڈ کپ کی تقریبات میں بھی اپنی بہترین کارکردگی سے لوگوں کے دل جیت چکی ہیں اور اب ان کی واپسی اس بات کی علامت ہے کہ دنیا بھر میں ان کے رقص اور گلوکاری کو بے حد پسند کیا جا رہا ہے۔
اس بار ان کا کردار اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ وہ اسٹیج پر پرفارم کرنے کے ساتھ ساتھ گلوکاری کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں گی۔
نورا فتیحی کا بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلوں سے تعلق کافی پرانا ہے اور وہ ٹی 20 ورلڈ کپ جیسی بڑی تقریبات کا حصہ بھی رہ چکی ہیں۔ اپنی ہر نئی پرفارمنس کے ساتھ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک ایسی فنکارہ ہیں جو دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی توانائی اور ٹیلنٹ سے متاثر کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔
فٹ بال کے دیوانے اور نورا کے چاہنے والے اب بے صبری سے 12 جون کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ ٹورنٹو کے اسٹیج پر عالمی ستاروں کے جھرمٹ میں اپنی مخصوص توانائی اور جادوئی پرفارمنس سے سماں باندھیں گی۔
دوسری جانب نورا فتیحی ان دنوں اپنے نئے گانے ’باڈی رول‘ کی ریلیز کے لیے بھی تیار ہیں جس میں ان کے ساتھ ہنی سنگھ نظر آئیں گے۔