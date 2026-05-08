فیفا ورلڈ کپ 2026: شکیرا کی واپسی، نئے ترانے کے ٹیزر نے دھوم مچا دی
کولمبیا سے تعلق رکھنے والی گلوکارہ شکیرا کا فٹبال ورلڈکپ کے لیے یہ چوتھا گانا ہے۔
ایران کی قومی ٹیم 2026 کے ورلڈ کپ میں شرکت کرے گی: فیفا
کشیدگی کے باوجود فیفا کا فیصلہ، امریکا ایران کشیدگی کی صورتِ حال مزید حساس۔
فٹبال ورلڈ کپ سے پہلے متعدد کھلاڑی زخمی، کون سے بڑے نام ایونٹ نہیں کھیل پائیں گے؟
فیفا ورلڈ کپ 11 جون سے کینیڈا، میکسیکو اور امریکا میں شروع ہوگا
یقین ہے ایرانی ٹیم ورلڈکپ کھیلنے امریکا ضرور آئے گی: فیفا چیف
فیفا کے صدر نے ایرانی فٹبال ٹیم کو امریکا میں مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے
فٹبال ورلڈ کپ: فیفا کا ایران کے میچز امریکا سے میکسیکو منتقل کرنے سے انکار
میچز شیڈول کے مطابق ہوں گے، تمام ٹیموں سے رابطے میں ہیں: ترجمان فیفا
فیفا ورلڈ کپ 2026 شروع ہونے سے پہلے ہی نیا ریکارڈ بن گیا
فیفا کو میگا ایونٹ کے لیے 50 کروڑ سے زیادہ ٹکٹوں کی درخواستیں موصول
فیفا ورلڈ کپ 2026: ٹکٹوں کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے، 15 کروڑ درخواستیں
فیفا کے صدر نے ایک اور خوشخبری سنائی کہ 'دبئی اگلے سال فیفا بیسٹ ایوارڈز کی میزبانی کرے گا۔'