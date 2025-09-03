لائیو ٹی وی  
بدھ, ستمبر 03, 2025  
09 Rabi ul Awal 1447  
نئے سیٹلائٹ کی تفصیلات:

سیٹلائٹ: Paksat-1R

مداری مقام: 38 ڈگری ایسٹ

ڈاؤن لنک فریکوئنسی: 4075.25 میگاہرٹز

سمبل ریٹ: 4666 Syms

پولرائزیشن: ورٹیکل

ایف ای سی: 3/4

ماڈیولیشن: 8PSK

ٹرانسمیشن ٹائپ: DVB-S2 MCPC MPEG-4 H.264

مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔ 03224035235, 03313010076, 03312011286

! شکریہ

New satellite settings

Adjust your settings to the new parameters to watch Aaj News and Aaj Entertainment channels.

Satellite: Paksat-1R

Orbital Location: 38 Degrees East

Downlink Frequency: 4075.25 MHz

Symbol Rate: 4666 Syms

Polarization: Vertical

FEC: 3/4

Modulation: 8PSK

Transmission Type: DVB-S2 MCPC MPEG-4 H.264

Please contact for further details. 03224035235, 03313010076, 03312011286