سیٹلائٹ: Paksat-1R
مداری مقام: 38 ڈگری ایسٹ
ڈاؤن لنک فریکوئنسی: 4075.25 میگاہرٹز
سمبل ریٹ: 4666 Syms
پولرائزیشن: ورٹیکل
ایف ای سی: 3/4
ماڈیولیشن: 8PSK
ٹرانسمیشن ٹائپ: DVB-S2 MCPC MPEG-4 H.264
مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔ 03224035235, 03313010076, 03312011286
! شکریہ
Adjust your settings to the new parameters to watch Aaj News and Aaj Entertainment channels.
Satellite: Paksat-1R
Orbital Location: 38 Degrees East
Downlink Frequency: 4075.25 MHz
Symbol Rate: 4666 Syms
Polarization: Vertical
FEC: 3/4
Modulation: 8PSK
Transmission Type: DVB-S2 MCPC MPEG-4 H.264
Please contact for further details. 03224035235, 03313010076, 03312011286