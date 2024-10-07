چین میں عوامی حفاظت کے غیر معمولی بلند معیار پر سوشل میڈیا صارفین کے دلچسپ تبصرے۔
پاکستان
شائع 07 اکتوبر 2024 11:09pm
ضروری ہے کہ زیر زمین پانی کے ذخائر کو تواتر سے ریچارج کیا جائے، ماہرین
دنیا
شائع 10 جنوری 2025 10:12am
برفانی طوفان کے باعث مختلف حادثات میں درجنوں افراد زخمی
ٹیکنالوجی
شائع 15 اکتوبر 2024 03:18pm
ان ضروری باتوں کو نظر انداز کرنا ڈرائیورز کو بھاری پڑ سکتا ہے
لائف اسٹائل
شائع 15 ستمبر 2024 08:21pm
یہ پانچ تباہ کن واقعات 2024 کے اختتام سے پہلے رونما ہوں گے، ٹائم ٹریولر کی پیشگوئی
لائف اسٹائل
شائع 29 اگست 2024 08:16pm
ایک پیزا نے دنیا بھر کے لوگوں کو تقسیم کردیا
لائف اسٹائل
شائع 24 اگست 2024 08:30pm
10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں متعدد وزرائے اعظم آئے اور گئے، لیکن لیری نامی یہ بلی یہاں کی ایک مستقل رہائشی رہی ہے
لائف اسٹائل
شائع 24 اگست 2024 06:21pm
زین سوفوگلو نے ناصرف گاڑی کو دوڑایا بلکہ کرتب بھی دکھائے
لائف اسٹائل
شائع 07 اگست 2024 07:46pm
لیکن ٹیڈپول واٹر وہ نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں، یہ ایک جادوئی مشروب ہے جو واقعی وزن کم کرتا ہے
لائف اسٹائل
شائع 24 جولائ 2024 06:31pm
چوروں نے تسلی سے کئی گھروں میں کارروائی کی، بیڑی پی اور پان کھا کر تھوک گئے
لائف اسٹائل
شائع 06 جولائ 2024 08:57pm
حیرت زدہ لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پراسرار چیز کیا ہے
لائف اسٹائل
شائع 06 جولائ 2024 08:24pm
ہر بار پائیں ایک ہزار روپے سے زائد کا ڈسکاؤنٹ
لائف اسٹائل
شائع 01 جولائ 2024 02:59pm
انسانی گوشت کھانے سے قبیلے میں کونسی خطرناک بیماری پھیلی
لائف اسٹائل
شائع 08 جولائ 2024 09:35pm
سازشی نظریات کے حامل شخص نے ثبوت پیش کردئے
لائف اسٹائل
شائع 24 جون 2024 10:28pm
ویمپائر کا لقب پانے والے اس شخص کا سر اس وقت کہاں ہے؟
لائف اسٹائل
شائع 10 جون 2024 09:41pm
اڑن طشتری لوگوں کے سروں سے صرف چند میٹر اوپر منڈلا رہی تھی
لائف اسٹائل
اپ ڈیٹ 30 مئ 2024 07:30am
'نانی اب ہمیشہ ان کے اندر زندہ رہیں گی'
لائف اسٹائل
شائع 20 مئ 2024 05:56pm
صدر ضیاء الحق سے لے کر بھارت کے سنجے گاندھی تک، کون کون فضائی حادثوں میں مارا گیا؟
لائف اسٹائل
شائع 16 مئ 2024 08:10pm
آپ سو کر اٹھیں اور تمام کیل مہاسے غائب، کیا ایسا ممکن ہے؟
لائف اسٹائل
شائع 12 مئ 2024 07:48pm
نتائج واقعی عجیب اور شاندار تھے
لائف اسٹائل
شائع 11 مئ 2024 03:34pm
یہودی اس وقت تک مصر کے اندر تھے ہی نہیں کہ انہیں نکالا جاتا، وسیم السیسی
لائف اسٹائل
اپ ڈیٹ 02 مئ 2024 06:23pm
'مودی جسے لُگائی نہ مل سکے یہاں آئے تو پھاڑ کر پھینک دوں'
لائف اسٹائل
شائع 27 اپريل 2024 10:45pm
دعویٰ ہے کہ اس کا سامنا کرنے والا اپنے حواس کھو کر جان دے دیتا ہے
لائف اسٹائل
شائع 23 اپريل 2024 08:19pm
ایک ایسی دنیا جس کا کسی نے تصور نہ کیا، ایسے لوگ جن سے شاید ہم کبھی نہ مل پائیں
لائف اسٹائل
شائع 23 اپريل 2024 07:11pm
'یہ بالکل قیامت کے بعد کا منظر لگ رہا تھا'
دنیا
شائع 15 اپريل 2024 08:26pm
ریلوے ملازم کی کاہلی نے سوشل میڈیا پر بھارتی ریلوے کا مزاق بنوا دیا
لائف اسٹائل
شائع 31 مارچ 2024 09:39pm
پاکستان میں اس کا استعمال دل کی بھڑاس نکالنے یا چھپ کر اپنی رائے کا اظہار کرنے کیلئے کیا جارہا ہے۔
لائف اسٹائل
شائع 18 مارچ 2024 10:07pm
تصویر میں موجود نوجان نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کردیا کہ کیا وقت میں سفر ممکن ہے؟
لائف اسٹائل
اپ ڈیٹ 03 مارچ 2024 07:12pm
یہ طریقے دور قدیم سے سنائے جاتے رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس پر یقین بھی کرتے ہیں۔
لائف اسٹائل
شائع 18 فروری 2024 04:37pm
بابا وانگا نے 2024 کے حوالے سے مزید کیا پیشگوئیاں کیں؟
لائف اسٹائل
شائع 18 فروری 2024 07:48pm
نوجوان کا طریقہ جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے
لائف اسٹائل
شائع 11 فروری 2024 12:03am
مسوں کو کس چیز کی نشانی قرار دیا گیا ہے؟
Trending
شائع 12 فروری 2024 11:47am
الیکشن کمیشن میں ہونے والی سماعت میں فردوس عاشق اعوان نے پولیس اہلکار پر ٹھپے لگانے کا الزام عائد کیا
لائف اسٹائل
شائع 06 فروری 2024 11:18pm
آخر اس جگہ کیا ہے جسے صرف کتا دیکھ پارہا ہے
لائف اسٹائل
شائع 10 فروری 2024 01:16pm
پوسٹ میں قاسم نے پاکستان کا جھنڈا بھی لگایا ہوا تھا
لائف اسٹائل
شائع 09 فروری 2024 03:43pm
روسی صدر کی والدہ کی لاش کو ٹرک میں ڈالا جا رہا تھا
کھیل
شائع 07 فروری 2024 12:49pm
2 کیٹیگریز کے ٹکٹس موجود ہیں، جن کی قیمت مختلف ہے۔
لائف اسٹائل
شائع 05 فروری 2024 05:33pm
خاتون رپورٹر لائیو نشریات کے دوران نے خود کو تھپڑ دے مارا
لائف اسٹائل
اپ ڈیٹ 07 فروری 2024 12:54pm
گلوکار نے اپنے چاہنے والوں کو انتخابات سے متعلق کیا پیغام دیا؟
لائف اسٹائل
شائع 03 فروری 2024 09:41pm
کچھ لڑکوں کو دیکھ کر لڑکیاں خود ہی کھنچی چلی آتی ہیں، جس کے پیچھے کچھ بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔
لائف اسٹائل
شائع 06 فروری 2024 04:02pm
10 لوگوں کی موجودگی میں نکاح کیا اور ۔۔۔ کرکٹر کا برا انکشاف
▶️
لائف اسٹائل
شائع 07 جنوری 2024 12:09pm
لیپ ائیر یا لیپ ڈے سے کئی توہمات وابستہ ہیں
پاکستان
شائع 06 فروری 2024 02:41pm
انتخابی جلسے میں پہنا گیا کوٹ ، کیپ سے بھی کئی سو گنا مہنگا ہے
لائف اسٹائل
اپ ڈیٹ 07 فروری 2024 10:59am
قرآن مجید کی تلاوت کم عمر بچے کے ذخموں پر مرہم کا کام کر رہی تھی
لائف اسٹائل
اپ ڈیٹ 05 فروری 2024 02:59pm
کراچی کی سڑکیں ڈوبنے پر تنقید کرنے والے چیئرمین پی پی کے اعتماد کو داد دیں
لائف اسٹائل
شائع 30 جنوری 2024 12:16pm
مظاہرین نے اس اقدام کو ’واضح مطالبے کے ساتھ شہری مزاحمت کی مہم کا آغاز‘ قرار دیا
لائف اسٹائل
شائع 02 جنوری 2024 09:11am
گوگل نے بھی وضاحت جاری کردی
لائف اسٹائل
شائع 30 دسمبر 2023 03:43pm
سال نو پر سرخ انڈر وئیر سے جڑی اس عجیب روایت کا مقصد کیا ہے؟
لائف اسٹائل
شائع 17 دسمبر 2023 12:41pm
'جب بڑے بڑے شکاری چاروں طرف چھپے ہوئے ہوں تو کھلے میں سونا کافی جرات مندانہ اقدام ہے'
لائف اسٹائل
شائع 23 دسمبر 2023 11:57am
'ہم نے کچھ ایسا بنانے کی کوشش کی جو کہیں بھی دستیاب نہ ہو'، پروڈکشن ڈیزائنر