یو اے ای میں موسلا دھار بارش سے ریگستانی پہاڑ آبشاروں میں تبدیل
یو اے ای کے مختلف حصوں میں 14 دسمبر کو ہونے والی موسلا دھار بارشوں نے ریگستانی پہاڑوں کو آبشاروں میں بدل دیا ہے۔ جس نے ملحقہ وادیوں کو جل تھل کردیا۔
شدید بارشوں، آندھی اور بجلی کی چمک سے یو اے ای کا آسمان روشن ہوگیا، جو اس خطے کے عام دھوپ والے دنوں کے مقابلے میں ایک منفرد منظر پیش کررہا تھا۔
خلیج ٹائمزز کی رپورٹ کے مطابق نیشنل سینٹر آف میٹیورالوجی (این سی ایم) نے پہلے ہی خراب موسم کی پیش گوئی کردی تھی اورشہریوں کو خبردار کیا تھا کہ اس موسم کا اثر مختلف علاقوں میں دکھائی دے گا۔
اس سال کرسمس کی نایاب تاریخ جو صدی میں ایک بار آتی ہے
”اسٹورم سینٹر“ نے جبل جیس پہاڑوں کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے، جس میں واضح طور پر دکھایا گیا کہ کس طرح بارشوں کے نتیجے میں پہاڑوں سے پانی بہہ رہا ہے۔ ان آبشاروں نے راس الخیمہ کی وادیوں میں پانی کی بڑی مقدار جمع کر دی اور پہاڑوں کے خوبصورت مناظر کو مزید خوبصورت دیا۔
اسٹورم سینٹر کی ایک اور ویڈیو میں بارش کی وجہ سے آبشاروں کا بہتا پانی راس الخیمہ کی وادیوں سے گذرتا ہوا دکھایا گیا ہے۔
ایک اور ویڈیو میں جبل جیس کی سڑکوں پر بارش کا پانی آہستہ آہستہ جمع ہوتا ہوا دکھایا گیا، جب گاڑیاں اس پانی میں سے گزرتی ہیں تو پانی کے چھینٹے اُڑتے ہیں۔ صبح کے وقت آسمان پر بادلوں کی موجودگی نے رات کی تاریکی کا سماں پیدا کردیا تھا اور گاڑیوں کی ہیڈلائٹس آن تھیں۔
ویڈیو میں ایک پیدل چلنے والا شخص بھی دکھایا گیا، جو سڑک پر چلتے ہوئے اپنے سر اور اوپر کے حصے کو کپڑے سے ڈھانپے ہوئے ہے۔
اسٹورم سینٹر کی ایک اور ویڈیو میں دکھایا گیا کہ کس طرح راس الخیمہ کے ساحلی علاقوں میں بجلی کی چمک آسمان کو روشن کر رہی تھی، جب طوفانی بارشوں کے دوران آسمان میں روشنی کے دھارے نظر آ رہے تھے۔
دبئی اور اس کے اطراف میں بھی صبح کے وقت آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھا گئے۔ اس نے شہر کے معمول کے موسم کی بجائے ایک سرد اور ابر آلود فضا پیدا کر دی۔
خلیج ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق یو اے ای میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ژالہ باری اور درجہ حرارت میں کمی شامل ہیں۔ نیشنل سینٹر آف میٹیورالوجی (این سی ایم) نے پیشگوئی کی ہے کہ 16 سے 19 دسمبر تک موسم میں شدت آسکتی ہے اور اس دوران مزید بارشیں اور سرد ہوائیں چل سکتی ہیں۔
124 سال سے اُلٹی لٹک کر چلنے والی انوکھی ٹرین
نیشنل سینٹر آف میٹیورالوجی، ابو ظہبی پولیس اور دبئی پولیس نے شہریوں سے موسم کی شدت کو دیکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ وہ حکومتی ہدایات پر عمل کریں تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے۔