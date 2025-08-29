ہیکرز آپ کے اسمارٹ ٹی وی کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں حتیٰ کہ بچوں کو نامناسب مواد دکھانے تک کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
ٹیکنالوجی
اپ ڈیٹ 29 اگست 2025 02:47pm
گوگل سرچ سے 'گوگل اے آئی موڈ' تک کا سفر: پاکستان بھی اب ان جدید سہولتوں سے فائدہ اٹھانے والے ممالک میں شامل
لائف اسٹائل
اپ ڈیٹ 29 اگست 2025 11:48am
تحقیق میں تقریباً 25,000 افراد کے طبی ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا۔
ٹیکنالوجی
اپ ڈیٹ 28 اگست 2025 01:29pm
یہ تقریب ایپل کی آفیشل ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل پر براہِ راست دیکھی جا سکے گی۔
ٹیکنالوجی
شائع 27 اگست 2025 03:45pm
چاند اور مریخ کی راہ ہموار، پرواز کے اختتام پر ہموار لینڈنگ
لائف اسٹائل
شائع 26 اگست 2025 10:57am
’یور ریسنٹ پلیسز‘ کے لئے اب ہسٹری میں جانے کی ضرورت نہیں۔
ٹیکنالوجی
اپ ڈیٹ 26 اگست 2025 01:01pm
مسک نے اس رویے کو غیر منصفانہ قرار دیا اور قانونی کارروائی کا عندیہ دیا ہے۔
ٹیکنالوجی
شائع 25 اگست 2025 01:18pm
اس تجربے کا سب سے اہم مرحلہ راکٹ کی 'دوبارہ زمین پر واپسی' ہے۔
ٹیکنالوجی
شائع 19 اگست 2025 01:56pm
یہ فیچرز جی میل کے استعمال کے تجربے کو مزید بہتر بنائے گا
پاکستان
اپ ڈیٹ 17 اگست 2025 08:50pm
کیش لیس و ڈیجیٹل معیشت کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں، وزیراعظم
لائف اسٹائل
شائع 24 اگست 2025 02:27pm
یہ نیا آپشن وقت بچانے اور ہنگامی صورتحال میں فوری پیغام کے لیے خاص طور پر مفید ثابت ہوگا۔
ٹیکنالوجی
شائع 23 اگست 2025 05:27pm
عالمی مارکیٹ میں سونا41 ڈالرز کے اضافے سے 3 ہزار 371 ڈالرز فی اونس ہو گیا
ٹیکنالوجی
شائع 19 اگست 2025 12:27am
طلبہ کی چیٹ جی پی ٹی سے لکھی گئی اسائنمنٹس کا فوری پتا چلایا جاسکتا ہے
ٹیکنالوجی
شائع 15 اگست 2025 02:38pm
'ہم یہاں کھیلنے اور جیتنے کے لیے آئے ہیں، مگر ہماری دلچسپی تحقیق میں بھی ہے'۔ میکس پولٹر جرمن فٹبال ٹیم کے رکن
لائف اسٹائل
شائع 13 اگست 2025 01:14pm
مشہور کمپنی ’کوڈیک‘ نے اپنے تازہ ترین مالی رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ اسے اپنے آنے والے قرضوں کی ادائیگی میں مشکلات...
لائف اسٹائل
اپ ڈیٹ 17 اگست 2025 02:12pm
زلزلے کی شدت 5 یا اس سے زیادہ ہو تو یہ مشینیں متاثرہ افراد کے لیے بالکل مفت اشیاء فراہم کرتی ہیں۔
لائف اسٹائل
شائع 17 اگست 2025 12:44pm
گوگل کا نیا فیچر: آسان سرچ جیسے 'میں اگلے مہینے دبئی جانا چاہتا ہوں، سب سے سستی فلائٹ دکھائیں؟'
لائف اسٹائل
شائع 13 اگست 2025 12:03pm
عمر کا تعین اس بات سے قطع نظر ہوگا کہ اکاؤنٹ بناتے وقت صارف نے کیا تاریخ پیدائش درج کی تھی
ٹیکنالوجی
شائع 13 اگست 2025 11:36am
بیرڈ ایکوئٹی ریسرچ کے تجزیہ کاروں کے مطابق، پرپلیکسٹی کی پیشکش کروم کی اصل قدر سے کہیں کم ہے۔
ٹیکنالوجی
شائع 13 اگست 2025 09:17am
کچھ عرصے قبل 'گروک' ایڈولف ہٹلر کی تعریف کر رہا تھا، اور ایک موقع پر خود کو 'میکا ہٹلر' قرار دے رہا تھا۔
ٹیکنالوجی
شائع 12 اگست 2025 01:35pm
لیبارٹری میں تیار ہونے والا یہ نیا 'منی برین' آٹزم، شیزوفرینیا، الزائمر اور دیگر دماغی بیماریوں کو سمجھنے میں مدد دے گا۔
ٹیکنالوجی
شائع 12 اگست 2025 10:36am
فرانسیسی رکن پارلیمنٹ پر غلط معلومات پھیلانے کا الزام: گروک اور مسٹرال اے آئی کون قابلِ بھروسہ!!!
لائف اسٹائل
شائع 11 اگست 2025 03:17pm
گروک امیجن سوفٹ وئیر، گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ اور ڈیپ فیک: مصنوعی ذہانت کا خطرناک پہلو بے نقاب
لائف اسٹائل
شائع 11 اگست 2025 02:51pm
اسمارٹ واچ نیند، فٹنس یا دل کی دھڑکن پر نظررکھنے کے لیے بھی کارآمد ہے
لائف اسٹائل
شائع 11 اگست 2025 10:51am
بلیک ہول کی اس حیرت انگیز دریافت نے فلکیات کے ماہرین کے لیے نئی راہیں کھول دی ہیں۔
ٹیکنالوجی
شائع 10 اگست 2025 02:10pm
اوپن اے آئی کے نئے جی پی ٹی 5 ماڈل سے صارفین مایوس: ریڈٹ اور سوشل میڈیا پر مایوس کن تبصرے!
لائف اسٹائل
شائع 10 اگست 2025 09:44am
صارفین انسٹاگرام پر اب اپنی حقیقی وقت کی لوکیشن شیئر کر سکتے ہیں۔
لائف اسٹائل
شائع 09 اگست 2025 11:08am
جی پی ٹی-5 نہ صرف ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک بڑا قدم ہے بلکہ عام صارف سے لے کر بڑے اداروں تک سب کے کام کرنے کا انداز بدل سکتا ہے
ٹیکنالوجی
اپ ڈیٹ 08 اگست 2025 12:21pm
جی ہاں! یہ صرف ایک ایجاد نہیں، بلکہ صفائی کے میدان میں ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔
ٹیکنالوجی
شائع 07 اگست 2025 02:43pm
چیٹ جی پی ٹی 5 صرف اپگریڈ نہیں، ایک نیا دور: دنیا کی نظریں چیٹ جی پی ٹی کے آج کے ایونٹ پر مرکوز۔
ٹیکنالوجی
شائع 07 اگست 2025 10:35am
ٹروتھ سوشل نے اے آئی سے چلنے والا سرچ انجن متعارف کرادیا، جو صرف ٹروتھ سوشل کے ویب ورژن پر دستیاب ہے
لائف اسٹائل
شائع 06 اگست 2025 12:41pm
چیٹ جی پی ٹی میں تبدیلیاں: تعلقات میں مشورے کے لیے نیا طریقہ کار پر عمل درآمد کی تیاری۔
ٹیکنالوجی
شائع 07 اگست 2025 01:24am
یہ نیا فیچر صارفین کو کسی بھی پوسٹ کو دوبارہ اپنی فیڈ میں شیئر کرنے کی سہولت دے گا
لائف اسٹائل
شائع 06 اگست 2025 11:08am
واٹس ایپ نے کچھ نئے فیچرز متعارف کرائے ہیں جن سے صارفین کو بہتر طور پر محفوظ رہنے میں مدد ملے گی۔
لائف اسٹائل
شائع 04 اگست 2025 10:28am
ایپل کا بڑا قدم: اپنا چیٹ جی پی ٹی بنانے کی تیاری، نیا اے آئی سسٹم 'اے کے آئی' منظرِ عام پر
لائف اسٹائل
شائع 03 اگست 2025 11:15am
گوگل سب بتادیتا ہے؟ کیا پرائیویسی ہرطرح سے خطرے میں ہے؟
ٹیکنالوجی
شائع 04 اگست 2025 12:21am
پرائیویٹ اکاؤنٹس مالکان کا اس تبدیلی پر عدم اطمینان کا اظہار، پابندی ہٹانے کا مطالبہ
لائف اسٹائل
شائع 03 اگست 2025 10:27am
کیا آپ کا کمپیوٹر کام کرنا چھوڑ دے گا؟ تمام تفصیلات جانئے!
ٹیکنالوجی
شائع 02 اگست 2025 03:25pm
مشہور کمپنی نے اہم انکشاف کر دیا
لائف اسٹائل
شائع 02 اگست 2025 11:55am
1000 سے کم فالوورز رکھنے والے اکاؤنٹس سے سہولت چھین لی
لائف اسٹائل
اپ ڈیٹ 01 اگست 2025 03:46pm
جی ہاں یہ مستقبل نہیں، بلکہ حال ہے، روبوٹ فوڈ ڈلیوری کھانے کی ترسیل کی دنیا میں ایک بڑی تبدیلی
لائف اسٹائل
شائع 01 اگست 2025 10:04am
دبئی میں تیزی سے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی دنیا کو حیران کر رہی ہے، حیرت، دلچسپی اور خوف کا ملا جلا ردِعمل
لائف اسٹائل
شائع 01 اگست 2025 09:35am
سپر انٹیلیجنس انسانوں کو ذاتی سطح پر بااختیار بنائے گی اور ایک نئے دور کی تخلیق کرے گی
ٹیکنالوجی
شائع 31 جولائ 2025 07:41pm
مصنوعی خلیے تیار کر لیے ہیں جو حیاتیاتی گھڑی کے پروٹینز کی مدد سے وقت کی درست شناخت کرتے ہیں
لائف اسٹائل
شائع 31 جولائ 2025 10:21am
میری آواز کو ابھی اے آئی سے نہیں بدلا گیا، مگر میں خود کو خطرے میں محسوس کرتا ہوں، فرانسیسی ڈب آرٹسٹ
لائف اسٹائل
شائع 30 جولائ 2025 10:02am
یہ تمام خصوصیات ایکس کے تازہ ترین ورژن میں شامل ہیں
پاکستان
شائع 31 جولائ 2025 08:42am
سیٹلائٹ کی مدد سے سیلاب، زلزلے، لینڈ سلائیڈنگ، گلیشیئرز کے پگھلنے اور جنگلات کے کٹاؤ جیسے عوامل کی مؤثر مانیٹرنگ ممکن ہوگی، سپارکو
لائف اسٹائل
شائع 30 جولائ 2025 09:17am
چاند پر بھی خوابوں کے آشیانے تعمیر کیے جاسکیں گے
لائف اسٹائل
اپ ڈیٹ 29 جولائ 2025 02:01pm
فون پر خراش، آگ، دھول اور موڑنے سمیت کئی طرح کے سخت ترین ٹیسٹ کیے گئے
لائف اسٹائل
شائع 29 جولائ 2025 12:24pm
چیٹ جی پی ٹی کو اپنا مشیر یا تھراپسٹ سمجھنا غیر محفوظ ہے