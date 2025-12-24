آئی فون 18 پرو کے 7 نئے ممکنہ فیچرز، لانچ کب متوقع ہے؟
ایپل کا آنے والا آئی فون 18 پرو سیریز، 2026 میں متوقع ہے اور ابتدائی لیکس اور سپلائی چین کی اطلاعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ماڈل نہ صرف ڈیزائن اور کارکردگی میں اہم تبدیلیاں لے کر آئے گا بلکہ کیمرہ، بیٹری اور کنیکٹیویٹی کے حوالے سے بھی نمایاں اپگریڈ فراہم کرے گا۔
ایپل کی فولڈ ایبل فونز کی خبریں بھی سننے کو مل رہی ہیں، مگر پرو ماڈلز ہمیشہ صارفین کے لیے سب سے زیادہ کشش کا باعث رہتے ہیں۔
آئی فون 18 پرو میں سب سے پہلی نظر آنے والی تبدیلی ڈیزائن میں متوقع ہے۔ اسکرین سائز میں زیادہ فرق نہیں ہوگا، لیکن سامنے کے حصے پر ڈائنامک آئی لینڈ چھوٹا ہونے کی توقع ہے کیونکہ فیس آئی ڈی کے اجزاء کو ڈسپلے کے نیچے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے صارفین کو زیادہ صاف اور رکاوٹ سے پاک ڈسپلے ملے گا۔ پچھلے ماڈلز کی ڈبل ٹون پشت پر بھی نظر ثانی کی جا رہی ہے، اور نیا پرو ماڈل ایک یکساں اور ہموار ریئر لک کے ساتھ آ سکتا ہے۔ رنگوں میں بھی نئی اختیارات جیسے کافی براؤن، پرپل اور برگنڈی متعارف ہونے کا امکان ہے۔
آئی فون 18 پرو میں ایپل کی نئی ’اے 20 پرو چپ‘ متوقع ہے، جو 2nm پروسیسنگ اورڈبلیو ایم سی ایم (ویفر-لیول ملٹی-چِپ ماڈیول) پیکنگ کے ساتھ آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ فون کی کارکردگی بہتر، توانائی کی بچت زیادہ اور اے آئی کا استعمال بہترین ہوگا، جو فوٹوگرافی، گیمنگ اور اے آئی فیچرز میں نمایاں فرق ڈال سکتی ہیں۔
سب سے دلچسپ خبر آئی فون 18 پرومیں تبدیل شدہ اپرچر مین کیمرہ کے متعارف ہونے کی ہے۔ یہ کیمرہ ماحول کے مطابق روشنی کی مقدار کو ایڈجسٹ کر سکے گا، جس سے پورٹریٹ، لینڈ اسکیپ یا گروپ فوٹوگرافی میں صارفین کو زیادہ تخلیقی کنٹرول حاصل ہوگا۔
آئی فون 17 پرو میں سب سے بڑی بیٹری متعارف ہوئی تھی اور لیکس کے مطابق پرو میکس 18 میں یہ اور بھی بڑی ہو سکتی ہےتوقع کی جا رہی ہے کہ بیٹری اپگریڈ دونوں پرو ماڈلز میں شامل کی جائے گی تاکہ لمبی بیٹری لائف ملے۔
ایپل کی جانب سے متعارف شدہ کیمرہ کنٹرول بٹن کو صارفین کی رائے کے مطابق بہتر بنایا جائے گا۔ ٹچ-سینسیٹو جیسچرز کو ہٹایا جا سکتا ہے تاکہ زیادہ سیدھا اور قابل اعتماد تجربہ فراہم کیا جا سکے۔
آیہ فون 18 پرو میں ایپل کے نئے C2 موڈیم کے استعمال کی توقع ہے، جو 5G کنکشن میں بہتر توانائی کی بچت اور استحکام فراہم کرے گا۔ یہ کوالکوم موڈیم سے ایپل کی جانب بڑھتی ہوئی خود انحصاری کی جانب ایک قدم ہوگا۔
یہ سات متوقع اپ گریڈز ظاہر کرتے ہیں کہ آئی فون 18 پرو ایک پروفیشنل اور متوازن اپڈیٹ کے طور پر سامنے آئے گا، جس میں ڈیزائن کی نفاست، بہترین کارکردگی، بہتر کیمرہ کنٹرول اور لمبی بیٹری لائف شامل ہیں۔ اگر لیکس درست نکلیں تو 2026 کا یہ ماڈل صارفین کے لیے ایک مکمل تجربہ فراہم کر سکتا ہے۔