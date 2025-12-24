موبائل فون کی ایک سیٹنگ آپ کا بینک اکاؤنٹ خالی کر سکتی ہے
آج کے دور میں موبائل فون ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن چکے ہیں، مگر اگر اہم سیٹنگز پر دھیان نہ دیا جائے تو یہ آپ کے لیے مہنگا پڑ سکتا ہے۔
سائبر فراڈز کے نئے ہتھکنڈوں میں کال فارورڈنگ فراڈ سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے، جس میں صارف کو نہ تو لنک کلک کرنا ہوتا ہے اور نہ ہی OTP شیئر کرنا پڑتا ہے، پھر بھی پیسے اڑ سکتے ہیں۔
ماہرین کے مطابق کئی صارفین کے فونز میں کال فارورڈنگ سیٹنگ بغیر اطلاع کے فعال کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد بینک، موبائل بینکنگ سروسز سے متعلق کالیں فراڈسٹر کے نمبر پر چلی جاتی ہیں اور صارف کو تب تک خبر نہیں ہوتی جب تک اکاؤنٹ خالی نہ ہو جائے۔
یہ فراڈ تمام نیٹ ورکس پر ہو سکتا ہے۔ سائبر سیکیورٹی ماہرین مسلسل صارفین کو ہدایت دے رہے ہیں کہ وہ اپنے فون کی کال فارورڈنگ سیٹنگ فوراً چیک کریں۔
کال فارورڈنگ چیک کرنے کے لیے اپنے فون کے ڈائل پیڈ میں
21 ٹائپ کریں۔
اس سے پتہ چل جائے گا کہ کالز فارورڈ ہو رہی ہیں یا نہیں اور کس نمبر پر جا رہی ہیں۔
کسی غیر معروف کال پر کبھی بھی کوڈ نہ ڈائل کریں۔
ماہ میں ایک بار 21 سے اپنی کال فارورڈنگ اسٹیٹس ضرور چیک کریں۔
کسی کو بھی فون کا OTP یا اسکرین شیئر نہ کریں۔
آج کے دور میں موبائل فون کے ساتھ رہنا جتنا آسان ہے، اتنا ہی خطرناک بھی ہے چھوٹی سی سیٹنگ کی غفلت آپ کو لاکھوں کا نقصان کروا سکتی ہے، اس لیے اپنی کال فارورڈنگ سیٹنگ باقاعدگی سے چیک کریں اور اپنے اکاؤنٹ کو سائبر فراڈ سے محفوظ رکھیں۔