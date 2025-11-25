لوڈ شیڈنگ سے آزاد! لیپ ٹاپ بیٹریز سے 8 سال تک گھر کو روشن رکھنے والا شخص
فرانس کے ایک شہری نے جو آن لائن گلوبکژ کے نام سے جانے جاتے ہیں، پچھلے آٹھ سالوں سے بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے گھر میں لیپ ٹاپ بیٹریوں کی مدد سے بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ اس شخص نے 2016 میں اپنے تجربے کی تفصیل سیکنڈ لائف اسٹوریج فورم پر شیئر کی تھی، اور آج تقریباً نو سال ہونے کو آئے اس کا سسٹم مکمل طور پر فعال ہے۔
یہ منفرد پروجیکٹ نہ صرف توانائی کی خودکفالت کی مثال ہے بلکہ پرانی الیکٹرانک بیٹریوں کو مفید طریقے سے ری سائیکل کرنے کی بہترین مثال بھی ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق گلوبکژ نے استعمال شدہ 1,000 لیپ ٹاپ بیٹریاں جمع کیں اور ان کے اندرونی سیلز، زیادہ تر لیتھیم-آئن 18650، نکال کر ایک خاص ریک سسٹم میں دوبارہ ترتیب دی۔ اس سے مضبوط اور مستحکم بیٹری پیک تیار ہوا، جو ایک علیحدہ شیڈ میں رکھا گیا تاکہ آگ یا شارٹ سرکٹ کے خطرات کم ہو جائیں۔
ابتدائی طور پر گلوبکژ کے سولر سسٹم کی پیداوار تقریباً 7 کلو واٹ تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس نے سسٹم کو اپ گریڈ کیا اور پیداوار 56 کلو واٹ تک بڑھ گئی۔
طویل عرصے سے چلنے والے اس سسٹم نے نہ صرف گھر کی مکمل توانائی کی ضروریات پوری کیں بلکہ پچھلے 9 سالوں میں ایک بھی بیٹری سیل ناکام نہیں ہوا۔ یہ ایک مثالی ماڈل ہے جو توانائی کے روایتی ذرائع پر انحصار کم کرنے کے لئے بہترین ہے۔