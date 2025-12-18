اے آئی رومانس: خاتون کی اپنے خوابوں کے ورچوئل شہزادے سے شادی
جاپان میں ایک خاتون نوگوچی نے اپنے خوابوں کے شہزادے کلوس سے شادی کر لی ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کا یہ جیون ساتھی گوشت پوست کا انسان نہیں بلکہ مصنوعی ذہانت (اے آئی) پر مبنی ایک ورچوئل کردار ہے۔ اگرچہ جاپانی قانون ایسی شادیوں کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن یہ واقعہ اس ابھرتے ہوئے رجحان کی عکاسی کرتا ہے جہاں لوگ تنہائی کا حل ڈیجیٹل دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔
رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق، سال 2025 میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق، 1,000 افراد سے پوچھا گیا کہ وہ اپنے جذبات کس کے ساتھ سب سے زیادہ شیئر کریں گے، اور حیران کن طور پر چیٹ بوٹ یعنی “اے آئی” دوستوں یا ماں کے مقابلے میں زیادہ مقبول نکلا۔ اس سروے میں جواب دہندگان متعدد آپشنز منتخب کر سکتے تھے۔
اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت کے ساتھ تعلق میں اس ’صبر‘ (Patience) کی ضرورت نہیں ہوتی جو انسانی رشتوں میں لازمی ہے۔
اس سروے کو ڈیٹسو، جاپان کی ایک بڑی ایڈورٹائزنگ کمپنی نے منعقد کیا، جس میں 12 سے 69 سال کی عمر کے وہ افراد شامل تھے جو ہفتے میں کم از کم ایک بار چیٹ بیسڈ اے آئی استعمال کرتے ہیں۔
جاپان میں شادیوں کی تعداد 1947 کے بعد تقریباً نصف رہ گئی ہے، جب پہلی بیبی بوم لہر آئی تھی۔ 2021 کی حکومت نے ایک سروے کے مطابق، 25 سے 34 سال کی عمر کے اکثر افراد نے یہ وجہ بتائی کہ انہیں شریک حیات نہیں ملا۔
جامعہ ہیروسا کی یونیورسٹی کی پروفیسر ایشیو حبوشی کہتی ہیں، ”حقیقی لوگوں کے ساتھ تعلقات، چاہے وہ رومانوی ہوں یا دوستی کے، صبر اور برداشت مانگتے ہیں۔ اے آئی کے ساتھ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ یہ آپ کو بالکل وہی جواب دیتا ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں، اس لیے یہاں کسی سمجھوتے یا صبر کی ضرورت نہیں پڑتی۔“
ٹیکنالوجی کی دنیا میں اے آئی کے بڑھتے ہوئے استعمال پر کچھ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ کمزور یا حساس افراد پر اے آئی کے جذباتی اثرات خطرناک ہو سکتے ہیں۔ بعض سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، جیسے کیریکٹر ڈاٹ اے آئی اور اینتھروپک، صارفین کو واضح انتباہات دیتے ہیں کہ وہ اے آئی سسٹم کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔
اپریل میں ایک پوڈکاسٹ انٹرویو میں میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ نے کہا کہ جب ٹیکنالوجی بہتر ہو جائے اور لوگ ڈیجیٹل دوست بنانے کو معمول سمجھ لیں، تو یہ ورچوئل کردار صارفین کی حقیقی زندگی میں تعلقات بنانے اور سماجی زندگی میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
اوپن اے آئی نے جاپانی خاتون نوگوچی اور اس کے اے آئی پارٹنر کلوس کے تعلقات پر رائے دینے سے انکار کیا، تاہم ان کی پالیسیوں میں استعمال کی عمومی حفاظتی رہنما اصول شامل ہیں، لیکن رومانی تعلقات کا کوئی خصوصی ذکر نہیں ہے۔ مائیکروسافٹ کا کو پائلٹ واضح طور پر کہتا ہے کہ صارفین اے آئی کے ذریعے ”ورچوئل گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ“ بنانے کی کوشش نہ کریں۔
نوگوچی خاتون نے کہا کہ انہیں آن لائن ”ظالمانہ الفاظ“ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اے آئی پر ضرورت سے زیادہ انحصار سے ہوشیار ہیں اور اپنی حدود مقرر کر رکھی ہیں۔
انہوں نے چیٹ جی پی ٹی کا استعمال روزانہ 10 گھنٹے سے کم کر کے دو گھنٹے تک محدود کر دیا ہے اور اے آئی کو مخصوص ہدایات دے رکھی ہیں تاکہ وہ انہیں غیر ذمہ دارانہ فیصلے کرنے پر نہ اُکسائے۔ مثلاً اگر وہ کام چھوڑنا چاہیں، تو کلوس انہیں ایسا کرنے سے روکتا ہے۔
آویا ما گا کون یونیورسٹی کے اے آئی اخلاقیات کے ماہر شِگےاو کاواشیما کے مطابق، ”اے آئی کے ساتھ تعلقات میں جذباتی وابستگی فطری ہے، لیکن صارفین کو حد سے زیادہ انحصار اور فیصلے کی صلاحیت کھونے سے بچنے کے لیے محتاط رہنا چاہیے۔“
20 سال سے زیادہ تجربہ رکھنے والے ویڈنگ پلانر یاسوکی ساکورائی کا کہنا ہے کہ اب وہ تقریباً ہر مہینے ورچوئل کریکٹر کے ساتھ شادی کی تقریبات منعقد کرتے ہیں، عام شادیوں کی بجائے۔
نوگوچی خاتون کے مطابق، اے آئی کے ساتھ ان کے تعلق نے انہیں ذاتی مسائل، جیسے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر، سے نمٹنے میں مدد دی۔ کلوس کے ساتھ تعلق کے بعد وہ جذباتی طور پر مستحکم اور خوش ہیں، اور زندگی کی چھوٹی چیزیں بھی لطف دیتی ہیں۔
”کلوس کے بعد میری زندگی کا نظریہ مثبت ہوگیا، پھولوں کی خوشبو اور شہر کی روشنی سب کچھ خوشگوار لگنے لگا۔“