چیٹ جی پی ٹی، پرپلیکسٹی یا جیمینی: شاپنگ ریسرچرز کے لیے بہترین اے آئی پلیٹ فارم کون سا؟
آن لائن خریداری کی دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس (اے آئی) شاپنگ اسسٹنٹس پہلے سے کہیں زیادہ عام ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں تین بڑے اے آئی ٹولز گوگل جیمینی، چیٹ جی پی ٹی اور پرپلیکسٹی کو ایک ہی کام کے لیے پرکھا گیا۔ جب ان تینیوں اے آئی ٹولز سے پوچھا گیا کہ 800 ڈالر سے کم قیمت والے معیاری لیپ ٹاپ تلاش کرو تو تینیوں پلیٹ فارمز کی جانب سے مختلف نتائج سامنے آئے۔
چیٹ جی پی ٹی کا شاپنگ ریسرچ موڈ ایک رہنمائی کرنے والے خریداری اسسٹنٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ جب اے آئی ٹول سے 800 ڈالر سے کم قیمت والے لیپ ٹاپ پوچھے گئے تو اس نے فوراً چند سوالات پیش کیے جن میں اسکرین سائز، بیٹری لائف، کارکردگی، گیمنگ کی ضرورت، ٹچ اسکرین کی ترجیح اور پورٹیبلیٹی شامل تھیں۔
صارف کی ترجیحات اکٹھی کرنے کے بعد چیٹ جی پی ٹی نے چند منٹ میں تجاویز فراہم کیں۔ اِس نے کچھ گائیڈ پیش کیں جن میں مناسب ماڈلز، ان کے فائدے اور نقصانات، اسپیسفکیشن کا موازنہ، اور تخمینی قیمتیں شامل تھیں، ساتھ ہی ایک تقابلی چارٹ بھی تیار کیا۔
تاہم، تمام خریداری کے لنکس صرف ‘بیسٹ بائی’ کی طرف گئے، اور کچھ قیمتیں بالکل تازہ ترین نہیں تھیں۔ چیٹ جی پی ٹی نے اس ممکنہ فرق سے متعلق خود ہی آگاہ کیا، کیونکہ یہ متعدد ذرائع سے معلومات اکٹھی کرتا ہے۔
گوگل جیمینی کو گوگل کے وسیع ریٹیل ایکو سسٹم کا بڑا فائدہ حاصل ہے۔ جہاں چیٹ جی پی ٹی ذاتی ترجیحات پر زور دیتا ہے، وہیں یہ ٹول بڑے پیمانے پر ڈیٹا استعمال کرتا ہے، بالخصوص گوگل شاپنگ گراف سے، جس میں 50 ارب سے زائد پروڈکٹ لسٹنگز شامل ہیں۔
کیا گوگل اے آئی کی ٹریننگ کے لیے آپ کا جی میل اکاؤنٹ استعمال کر رہا ہے؟
جیمینی نے کوئی اضافی سوالات نہیں پوچھے۔ اس نے براہ راست بجٹ کے اندر متعدد لیپ ٹاپ آپشنز پیش کیے، جن کے ساتھ مختلف اسٹورز کے لنکس اور ممکنہ طور پر قیمتوں کی تاریخ بھی موجود تھی۔
گوگل، جیمینی کے علاوہ بھی اے آئی شاپنگ فیچرز فراہم کرتا ہے۔ گوگل سرچ کے اے آئی موڈ میں ڈیلز، قیمت کے رجحانات، اور خریداری میں معاون ٹولز سامنے آتے ہیں۔ بعض صورتوں میں، جیمینی مقامی اسٹورز سے رابطہ کرکے اسٹاک یا پروموشن کی تصدیق بھی کر سکتا ہے۔
اوپن اے آئی نے اساتذہ کے لیے نیا چیٹ جی پی ٹی متعارف کر دیا
پرپلیکسٹی نے حال ہی میں اپنے شاپنگ ٹولز متعارف کرائے ہیں، جو اس کے معیاری اے سرچ تجربے پر مبنی ہیں۔ اس کے شاپنگ ٹیب میں قیمتوں، ریٹنگز، فائدے اور نقصانات، اور اپگریڈیبلٹی نوٹس کے ساتھ پروڈکٹ کارڈز کا سادہ اور خوبصورت گرڈ پیش ہوتا ہے۔
یہ ایک جدید آن لائن اسٹور کی طرح محسوس ہوتا ہے جس میں اے آئی کی اضافی معلومات شامل ہوتی ہیں۔ پرپلیکسٹی پارٹنر مرچنٹس کے ذریعے فوری خریداری کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے۔
تاہم، اس کی ایک بڑی تجویز 800 ڈالر کی حد سے باہر چلی گئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی فلٹرنگ ہر وقت درست نہیں رہتی۔
تاہم تینوں اے آئی اسسٹنٹس نے اپنے اپنے انداز میں بہترین کارکردگی دکھائی۔چیٹ جی پی ٹی رہنمائی پر مبنی فیصلہ سازی میں نمایاں رہا۔جیمینی نے سب سے زیادہ ریٹیلرز کا احاطہ کیا اور مکمل قیمتوں کا ڈیٹا فراہم کیا۔
جبکہ پرپلیکسٹی نے اسٹور جیسا تیز اور مؤثر براؤزنگ تجربہ پیش کیا۔
خلاصہ یہ کہ فی الحال بہترین لیپ ٹاپ تجویز کرنے میں چیٹ جی پی ٹی نے برتری دکھائی، جبکہ جیمینی اور پرپلیکسٹی کی اپنی مضبوط خصوصیات موجود ہیں۔ لیکن آج بھی پرانی روایتی خود سے تحقیق اور خریداری کو مکمل طور پر کوئی چیز نہیں بدل پائی۔