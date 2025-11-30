اے آئی کو شاعرانہ ہدایات دے کر جوہری ہتھیار بنانا کیسے ممکن؟

یہ تحقیق پری پرنٹ سرورز آرکایئو پر شائع ہوئی
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 30 نومبر 2025 01:25pm
ٹیکنالوجی

ایک نئی تحقیق میں سائبر سیکیورٹی ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ مصنوعی ذہانت کے ماڈلز کو متنازع مواد پیدا کرنے کے لیے آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اگر اے آئی کو پرامپٹ یعنی ہدایات شاعرانہ انداز میں پیش کی جائیں۔

یہ تحقیق پری پرنٹ سرورز آرکایئو پر شائع ہوئی جس کا عنوام ‘ایڈورسریل پوئٹری ایز اے یونیورسل سنگل ٹرن جیل بریک اِن لارج لینگویج ماڈیولز’ ہے۔

امریکی میگزین وائرڈ کے مطابق اس مطالعے میں بتایا گیا ہے کہ شاعرانہ پرامپٹ کے ذریعے اے آئی چیٹ بوٹس جوہری ہتھیار بنانے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔

ریسرچرز نے شاعرانہ پرامپٹس کو 25 مختلف چیٹ بوٹس پر آزمایا، جن میں میٹا، اوپن اے آئی اور اینتھروپک شامل تھے، اور ہر ماڈل پر اس کے نتائج مختلف رہے۔

تحقیق کے مطابق ہاتھ سے تیار شدہ شاعری کے لیے جیل بریک کی اوسط کامیابی کا تناسب 62 فیصد تھا۔ میٹا پرامپٹ تبادلوں کے لیے یہ تناسب تقریباً 43 فیصد تھا۔

AAJ News Whatsapp

جبکہ اینتھروپک چیٹ بوٹس نے شاعرانہ پرامپٹس کے خلاف سب سے بہتر مزاحمت کی، لیکن دیگر ماڈلز اس معاملے میں کمزور رہے۔ 25 ماڈلز میں سے 13 نے شاعرانہ پرامپٹس پر 70 فیصد سے زائد اٹیک سکسیس ریٹ دکھایا، جبکہ صرف پانچ ماڈلز کا اے ایس آر 35 فیصد سے کم رہا۔

فیک تصاویر اور ویڈیوز کے نقصانات سے کیسے بچا جاسکتا ہے؟

ایک محقق نے بتایا کہ “ہم نے خطرناک درخواستوں کو شاعرانہ انداز میں دوبارہ ترتیب دے کر آزمایا، جس میں استعارے، ٹوٹے ہوئے جملے اور مبہم اشارے شامل تھے۔”

نتائج کافی حیران کن تھے۔ جدید ماڈلز پر کامیابی کی شرح 90 فیصد تک پہنچی۔ وہ درخواستیں جو براہِ راست شکل میں فوراً رد کی جاتی تھیں، وہ شاعری کے پردے میں منظور ہو گئی۔

تحقیق کاروں نے کہا کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے حفاظتی نظاموں کو اس طرح ڈیزائن کرنا ضروری ہے کہ اے آئی کسی بھی صارف کی درخواست کے انداز سے قطع نظر، نقصان دہ معلومات فراہم نہ کرے۔

ان کے مطابق بغیر اس قسم کی مشینی بصیرت کے، الائنمنٹ سسٹمز آسان تبدیلیوں کے لیے حساس رہیں گے، جو صارف کے معمول کے رویے کے دائرے میں آتی ہیں لیکن موجودہ حفاظتی تربیتی تقسیم کے دائرے سے باہر ہیں۔

جیل بریک کیا ہے؟

جیل بریک میں صارف پرامپٹ (سوال یا ہدایت) کو اتنے ہوشیار یا چالاک انداز میں لکھتا ہے کہ اے آئی ان حفاظتی اصولوں کو بائی پاس کر دیتا ہے۔

Artificial Intelligence

nuclear weapons

Cybersecurity

researcher

Poetic Prompts

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین