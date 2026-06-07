لاٹری میں 3 کروڑ درہم جیتنے والے پہلے خوش نصیب کی شناخت سامنے آگئی
متحدہ عرب امارات کی لاٹری انتظامیہ نے بالآخر اس سسپنس کو ختم کر دیا ہے جس کا لوگوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ یو اے ای لاٹری نے باقاعدہ طور پر اس خوش نصیب شخص کی مکمل شناخت ظاہر کر دی ہے جس نے حال ہی میں تین کروڑ درہم کا پہلا بڑا انعام جیتا ہے۔ اس کروڑ پتی بننے والے شخص کا نام طیب خان ہے، جو نیپال کے شہری ہیں اور امارات کی ریاست ابوظہبی میں رہتے ہیں۔
اس سے قبل لاٹری کی آفیشل ویب سائٹ پر صرف ان کا نام طیب کے کے طور پر دکھایا گیا تھا جس نے لوگوں میں یہ جاننے کا تجسس بڑھا دیا تھا کہ آخر وہ کون سا خوش قسمت انسان ہے جس نے 2025 کے آخر میں لاٹری کا فارمیٹ تبدیل ہونے کے بعد یہ پہلا بڑا جیک پاٹ اپنے نام کیا ہے۔ واضح رہے کہ لاٹری کے نئے اصولوں کے تحت اب سب سے بڑا انعام دس کروڑ درہم سے بدل کر تین کروڑ درہم کر دیا گیا ہے۔
یو اے ای لاٹری انتظامیہ نے اپنے ایک باقاعدہ بیان میں بتایا ہے کہ ابوظہبی میں رہنے والے نیپالی شہری طیب خان نے سات ایسے خوش قسمت نمبروں کا انتخاب کیا جو قرعہ اندازی کے تمام نمبروں سے بالکل میچ کر گئے اور اس ایک یادگار قرعہ اندازی نے ان کا مستقبل ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔
انتظامیہ کا کہنا ہے کہ لکی ڈے ڈرا نے ایک بار پھر تاریخ رقم کی ہے اور اکتوبر 2025 میں دس کروڑ درہم کا پہلا تاریخی انعام دینے کے بعد اب یہ دوسرا موقع ہے کہ تین کروڑ درہم کی اتنی خطیر رقم کسی کے نام ہوئی ہے۔ اس سے پہلے دس کروڑ درہم کا انعام ابوظہبی میں رہنے والے ایک انتیس سالہ بھارتی شہری انیل کمار نے جیتا تھا۔
طیب خان نے یہ تاریخ عید الاضحیٰ کے پہلے دن یعنی بدھ ستائیس اپریل کو رقم کی تھی، جس کے بعد بدھ کے دن ہونے والی قرعہ اندازیوں کو لاٹری انتظامیہ خوش قسمت ترین راتیں قرار دے رہی ہے۔
جب طیب خان سے ان کی اس اتنی بڑی کامیابی پرردعمل کا پوچھا گیا تو انہوں نے اپنی بے پناہ خوشی اور شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اس وقت بہت ہی زبردست محسوس کر رہا ہوں، بالکل ایسا جیسے میں آسمان پر اڑ رہا ہوں۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ان نمبروں کا انتخاب کسی خاص منصوبے کے تحت نہیں کیا تھا بلکہ بالکل عام طریقے سے اور اچانک چن لیے تھے۔
طیب خان نے حیران کن انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ جب قرعہ اندازی ہو رہی تھی تو وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہے تھے اور انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کروڑ پتی بن چکے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ مجھے اس زندگی بدل دینے والی خوشخبری کا علم بعد میں ایک ای میل کے ذریعے ہوا، اور جب مجھے ای میل ملی تو وہ ایک ناقابل یقین اور انتہائی شاندار احساس تھا۔
لاٹری انتظامیہ نے ابھی تک طیب خان کی کوئی تصویر جاری نہیں کی ہے تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ ان کا ایک ویڈیو انٹرویو ریکارڈ کرنے کے بعد مزید تفصیلات شیئر کریں گے۔
اس موقع پر یو اے ای لاٹری کے ترجمان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ لکی ڈے ڈرا کے لیے ایک بہت ہی اہم لمحہ ہے کیونکہ دس کروڑ درہم کے جیک پاٹ اور دو مرتبہ پانچ پانچ ملین درہم کے انعامات دینے کے بعد اب ہمیں اپنا دوسرا سب سے بڑا فاتح مل گیا ہے۔
ترجمان نے مزید کہا کہ ہفتے میں دو بار ہونے والی ہماری قرعہ اندازیاں اس عزم کو ظاہر کرتی ہیں کہ ہم انعامات کے بہترین مواقع کے ذریعے اپنے معاشرے کو فائدہ پہنچاتے رہیں۔ ہم انعام جیتنے والے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور تمام حصہ لینے والے لوگوں کے لیے ایک محفوظ اور بالکل شفاف نظام کو برقرار رکھنے پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے۔
یاد رہے کہ یہ لکی ڈے ڈرا ہر بدھ اور ہفتے کی رات ساڑھے نو بجے منعقد ہوتا ہے جس میں لوگوں کو تین کروڑ درہم کا پہلا انعام، پچاس لاکھ درہم کا دوسرا انعام اور پچاس ہزار درہم کے تین یقینی انعامات جیتنے کا موقع ملتا ہے۔