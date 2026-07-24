پاکستانی پاسپورٹ کی عالمی درجہ بندی میں بہتری، ہینلے پاسپورٹ انڈیکس کی نئی فہرست جاری
ہینلے پاسپورٹ انڈیکس 2026 کے مطابق پاکستان کا پاسپورٹ عالمی درجہ بندی میں دو درجے بہتری کے بعد 103 سے 101 نمبر پر آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والے افراد اب 29 ممالک یا خطوں میں بغیر پیشگی ویزا کے سفر کر سکتے ہیں۔
یہ درجہ بندی عالمی شہریت اور رہائش سے متعلق مشاورتی ادارے ہینلے اینڈ پارٹنرز کی جانب سے جاری کی گئی ہے، جس میں دنیا کے 199 پاسپورٹس اور 227 سفری مقامات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔
ہینلے پاسپورٹ انڈیکس میں پاسپورٹ کی طاقت کا اندازہ اس بنیاد پر لگایا جاتا ہے کہ اس کے حامل افراد کتنے ممالک یا علاقوں میں بغیر پیشگی ویزا کے داخل ہو سکتے ہیں۔ ادارے کے مطابق بعض صورتوں میں سفری پابندیاں ویزا پالیسی پر اثرانداز ہو سکتی ہیں، اس لیے عملی صورتحال مختلف بھی ہو سکتی ہے۔
اگرچہ پاکستان کی درجہ بندی میں بہتری آئی ہے، تاہم یہ اب بھی دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹس میں شامل ہے۔ تازہ فہرست میں پاکستان صرف عراق، شام اور افغانستان سے بہتر پوزیشن پر ہے، جبکہ افغانستان 22 مقامات تک ویزا فری رسائی کے ساتھ فہرست کے آخری نمبر پر موجود ہے۔
علاقائی ممالک سے موازنہ کیا جائے تو پاکستان اب بھی پیچھے ہے۔ بھارت 81ویں نمبر پر ہے اور اس کے شہری 55 مقامات پر بغیر پیشگی ویزا کے سفر کر سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش 97ویں نمبر پر ہے جس کا ویزا فری اسکور 35 ہے، جبکہ نیپال 98ویں نمبر پر ہے اور اس کے پاسپورٹ ہولڈرز 34 مقامات تک ویزا فری رسائی رکھتے ہیں۔ اس طرح پاکستان، دو درجے بہتری کے باوجود، ان تینوں ہمسایہ ممالک سے کم ویزا فری سفری سہولت رکھتا ہے۔
عالمی درجہ بندی میں سنگاپور مسلسل پہلے نمبر پر برقرار ہے، جہاں کے شہری 192 مقامات پر بغیر پیشگی ویزا کے سفر کر سکتے ہیں۔ جاپان 188 کے اسکور کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ جنوبی کوریا اور متحدہ عرب امارات بھی اسی اسکور کے ساتھ نمایاں ممالک میں شامل ہیں۔
سویڈن 187 کے اسکور کے ساتھ اگلے نمبر پر رہا، جبکہ بیلجیم، ڈنمارک، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، آئرلینڈ، اٹلی، لکسمبرگ، نیدرلینڈز، ناروے اور اسپین سمیت کئی یورپی ممالک 186 کے اسکور کے ساتھ مشترکہ طور پر اس کے بعد موجود ہیں۔
ہینلے پاسپورٹ انڈیکس کے مطابق پاکستان کی 103ویں سے 101ویں نمبر تک پیش رفت عالمی سفری رسائی کے حوالے سے ایک محدود بہتری کی نشاندہی کرتی ہے، تاہم ملک کی مجموعی پوزیشن اب بھی علاقائی اور عالمی اوسط کے مقابلے میں کافی کمزور سمجھی جاتی ہے۔
ہینلے پاسپورٹ انڈیکس بین الاقوامی فضائی نقل و حمل کی تنظیم (آئی اے ٹی اے) کے خصوصی ڈیٹا پر مبنی ہے اور گزشتہ 20 برسوں کے ریکارڈ کو برقرار رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ انڈیکس دنیا بھر میں حکومتوں، پالیسی سازوں اور ماہرین کی جانب سے پاسپورٹس کی عالمی حیثیت جانچنے کے لیے ایک اہم حوالہ تصور کیا جاتا ہے۔