موبائل چارج کرنے سے بجلی کا بل کتنا بڑھ جاتا ہے؟
آج کے دور میں موبائل فون ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ صبح اٹھتے ہی یا رات کو سونے سے پہلے فون کو چارج کرنا زیادہ تر لوگوں کے روزمرہ معمولات میں شامل ہے۔ کچھ افراد دن میں ایک بار چارجر لگاتے ہیں اور کچھ دو یا تین بار۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا روز موبائل چارج کرنے سے بجلی کا بل بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یا اس کا خرچہ اتنا کم ہوتا ہے کہ فرق ہی نہیں پڑتا۔
سچ یہ ہے کہ موبائل فون چارج کرنے میں بہت ہی کم بجلی خرچ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کا موازنہ گھر کے دوسرے آلات جیسے فریج، استری، یا پنکھے سے کریں تو اس کا خرچ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔
بجلی کا کتنا خرچ ہوتا ہے اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ فون کی بیٹری کتنی بڑی ہے، چارجر کتنا طاقتور ہے اور چارج ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ عام طور پر ایک عام چارجر ایک گھنٹے میں بہت ہی معمولی بجلی استعمال کرتا ہے۔ اگر فون پورا چارج ہونے میں تین گھنٹے لے تو بھی بجلی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہی استعمال ہوتا ہے۔
اگر کوئی شخص روزانہ اپنا موبائل چارج کرے تو پورے ایک سال میں بھی صرف چند یونٹ بجلی ہی خرچ ہوتی ہے۔ تیز چارجر استعمال کرنے سے بجلی تھوڑی زیادہ لگتی ہے لیکن پھر بھی یہ اتنی کم ہوتی ہے کہ بجلی کے بل پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔
اگر حساب لگایا جائے تو ایک سال میں موبائل چارج کرنے کا کل خرچہ صرف کچھ روپے بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزانہ موبائل چارج کرنے سے اپ کے بجٹ پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا اور یہ گھر میں بجلی کا سب سے سستا استعمال ہے۔
البتہ موبائل چارج کرتے وقت احتیاط ضروری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موبائل فون چارج کرتے وقت ہمیشہ اصل چارجر کا استعمال کریں اور چارجنگ کے دوران فون کو تکیے یا لحاف کے نیچے رکھ کر چارج نہ کریں، کیونکہ اس سے فون زیادہ گرم ہو سکتا ہے اور بیٹری کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خراب چارجر کو فوری طور پر نوب سے نکال دیں تاکہ فون گرم ہونے یا بیٹری کے خراب ہونے سے بچا جا سکے۔
خلاصہ یہ ہے کہ موبائل فون ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن چکا ہے لیکن اسے چارج رکھنے کے لیے لگنے والی بجلی اور اس کا خرچہ اتنا کم ہے کہ اپ کو بل کی فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔