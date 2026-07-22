سرکاری ملازمین کے نئے پے اسکیلز اور الاؤنسز نافذ، تنخواہوں میں اضافہ
وفاقی حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کے لیے نئے پے اسکیلز کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کے بعد تنخواہوں میں اضافہ نافذ العمل ہوگیا ہے۔
نئے احکامات کے تحت بنیادی اسکیلز 2022 کی جگہ اب نئے پے اسکیلز 2026 کا نفاذ کر دیا گیا ہے اور یہ نیا فریم ورک فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔
حکومت کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق گریڈ 1 کے ملازم کی کم از کم تنخواہ 13 ہزار 550 روپے سے بڑھا کر 16 ہزار 280 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ ان کا سالانہ اضافہ بھی 430 روپے سے بڑھا کر 520 روپے کر دیا گیا ہے۔
نئے اسکیلز کے مطابق مختلف گریڈز کی بنیادی تنخواہوں میں نمایاں ترمیم کی گئی ہے۔
گریڈ 16 کے ملازمین کی بنیادی تنخواہ 33 ہزار 720 روپے اور زیادہ سے زیادہ حد 1 لاکھ 15 ہزار 320 روپے طے کی گئی ہے۔
اسی طرح گریڈ 17 کے افسران کی بنیادی تنخواہ 45 ہزار 70 روپے سے بڑھا کر 54 ہزار 140 روپے کر دی گئی ہے۔
جبکہ گریڈ 22 کے اعلیٰ افسر کے لیے بنیادی تنخواہ 1 لاکھ 46 ہزار 770 روپے اور زیادہ سے زیادہ حد 2 لاکھ 93 ہزار 350 روپے مقرر کی گئی ہے۔
حکومت نے پے اسکیلز 2026 کے نفاذ کے دوران پیدا ہونے والے کسی بھی ابہام یا مسئلے کو دور کرنے کے لیے ایک اینوملی کمیٹی بھی قائم کر دی ہے۔
اس کے علاوہ، گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک کے افسران کے لیے پے اسکیلز 2022 کے تحت ایگزیکٹو الاؤنس کی بھی منظوری دی گئی ہے، جس کا نفاذ یکم جولائی 2026 سے ہوگا۔ ساتھ ہی گریڈ 1 سے گریڈ 22 تک کے تمام وفاقی ملازمین کے کنوینس الاؤنس کی شرح میں یکمشت 50 فیصد کا اضافہ کیا گیا ہے اور اس کی بھی ترمیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔
نئے سفری الاؤنس کے تحت گریڈ 1 سے 4 کے ملازمین کے لیے کنوینس الاؤنس 1 ہزار 785 روپے سے بڑھا کر 2 ہزار 678 روپے جبکہ گریڈ 5 سے 10 کے ملازمین کے لیے نیا ماہانہ کنوینس الاؤنس 2 ہزار 898 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ گریڈ 11 سے 15 کے ملازمین کا الاؤنس 2 ہزار 856 روپے سے بڑھا کر 4 ہزار 284 روپے ماہانہ کر دیا گیا ہے۔
گریڈ 16 یا اس سے اوپر کے تمام افسران کا سفری الاؤنس 5 ہزار روپے سے بڑھا کر 7 ہزار 500 روپے کر دیا گیا ہے۔ کنوینس الاؤنس کی ان تمام نئی شرحوں کا اطلاق بھی یکم جولائی 2026 سے نافذ تصور کیا جائے گا۔