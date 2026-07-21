پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی، حکومت نے نئی قیمتوں کا اعلان کردیا
وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کے یومیہ تعین کے تحت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کردیا ہے۔
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اوگرا) نے وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفکیشن جاری کردیا، جس کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے 93 پیسے جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 7 روپے 15 پیسے اضافہ کیا گیا ہے۔
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 320 روپے 73 پیسے فی لیٹر جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 367 روپے 21 پیسے فی لیٹر مقرر ہو گئی ہے۔
نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے کے بعد 22 جولائی 2026 سے ہوگا۔
یاد رہے کہ حکومت نے گزشتہ روز پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 35 پیسے کم کیے اور آج 5 روپے بڑھا دیے ہیں جب کہ 2 روز میں ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 12 روپے 86 پیسے اضافہ کردیا گیا۔
واضح رہے کہ 20 جولائی کو وفاقی حکومت نے عوام کو معمولی ریلیف دیتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں 35 پیسے فی لیٹر کمی کی تھی، اس کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 315 روپے 80 پیسے فی لیٹر مقرر ہوگئی تھی جب کہ ڈیزل کی قیمت 5 روپے 71 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد 360 روپے 6 پیسے فی لیٹر مقرر ہوگئی تھی۔
17 جولائی کو حکومت نے پیٹرولیم منصوعات کی قیمتوں میں اگلے 3 روز کے لیے اضافہ کیا تھا۔ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 44 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 316 روپے 15 پیسے فی لیٹر مقرر ہوگئی تھی۔ اسی طرح ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 31 روپے 5 پیسے فی لیٹر کا بڑا اضافہ کیا گیا تھا، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 354 روپے 35 پیسے فی لیٹر مقرر ہوگئی تھی۔
اس سے قبل 10 جولائی کو بھی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے نئی قیمتوں کا اعلان کیا تھا، جس کے مطابق پیٹرول 13 روپے 18 پیسے اور ڈیزل 13 روپے 80 پسے فی لیٹر مہنگا ہوا تھا۔ اس اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 310 روپے 71 پیسے اور ڈیزل کی نئی قیمت 323 روپے 30 پیسے فی لیٹر مقرر ہوگئی تھی۔
واضح رہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے باعث حکومت نے روزانہ کی بنیاد پر تیل کی قیمتوں کا تعین کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
دوسری جانب پیٹرول پمپ مالکان نے روزانہ کی بنیاد پر تیل کی قیمتوں کا تعین کرنے کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے کل رات 12 بجے سے پیٹرول پمپس بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔