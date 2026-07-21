ملک بھر میں سونا آج ہزاروں روپے مہنگا ہوگیا

عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے
syed-safdar-abbas سید صفدر عباس
شائع 21 جولائ 2026 03:42pm
کاروبار

ملک بھر میں آج سونے کی مقامی اور بین الاقوامی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔

آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق اضافے کے بعد فی تولہ سونے کی قیمت 4 لاکھ 29 ہزار 236 روپے تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 4 ہزار 29 روپے اضافے کے بعد 3 لاکھ 68 ہزار روپے ہوگئی ہے۔

دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔

بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 47 ڈالر بڑھنے کے بعد 4 ہزار 68 ڈالر تک جا پہنچی ہے۔

ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر سونے کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات مقامی مارکیٹ پر بھی مرتب ہوئے ہیں، جس کے باعث پاکستان میں سونے کے نرخوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔

صرافہ بازار کے مطابق عالمی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور مقامی معاشی عوامل سونے کی قیمتوں پر اثرانداز ہوتے ہیں، جس کے باعث آئندہ دنوں میں بھی قیمتوں میں ردوبدل کا امکان موجود ہے۔

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