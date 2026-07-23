صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ جوہری معاہدہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے مشروط کر دیا
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکا اور سعودی عرب کے درمیان سول جوہری تعاون کا معاہدہ سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے مشروط ہے۔ ان کے مطابق یہ معاہدہ اسی صورت منظور کیا جائے گا جب سعودی عرب ابراہم معاہدے میں شامل ہوگا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز سعودی عرب کے ساتھ ایک تاریخی سول نیوکلیئر معاہدے کی منظوری دی تھی، جس میں سعودی عرب کو اپنی سرزمین پر یورینیم افزودگی کے ممکنہ اختیار کا نکتہ بھی شامل ہے۔
اس معاہدے پر امریکی وزیرِ توانائی کرس رائٹ اور سعودی وزیرِ توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے دستخط کیے۔ اگلے مرحلے میں اس معاہدے کو امریکی کانگریس میں پیش کیا جائے گا اور منظوری کی صورت میں ہی یہ نافذ العمل ہوسکے گا۔
صدر ٹرمپ نے جمعرات کو ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ جوہری معاہدہ سول مقاصد کے لیے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام یو اے ای، ایران یا دیگر ممالک کی طرح ہوگا اور اس میں جوہری مواد کی افزودگی شامل نہیں ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے سول جوہری پروگرام سے متعلق معاہدہ منظور ہو جائے گا، لیکن یہ اس بات سے مشروط ہوگا کہ سعودی عرب ابراہم معاہدے میں شامل ہو۔
اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کے سعودی عرب کے ساتھ جوہری معاہدے کو ابراہم معاہدے میں شمولیت سے مشروط قرار دینے کے بیان کا خیرمقدم کیاہے۔
اسرائیلی وزیراعظم نے کہا ہے کہ اگر سعودی عرب ابراہم معاہدے میں شامل ہوتا ہے تو یہ مشرقِ وسطیٰ میں امن کے لیے ایک تاریخی پیش رفت ہوگی۔
ابراہم معاہدہ صدر ٹرمپ کے پہلے دورِ حکومت میں شروع کیا گیا وہ منصوبہ ہے جس کا مقصد اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان باقاعدہ سفارتی، تجارتی اور اسٹریٹجک تعلقات قائم کروانا ہے۔ امریکی ثالثی میں ہونے والے اس معاہدے میں اب تک یو اے ای، بحرین، مراکش، سوڈان اور قازقستان شامل ہوچکے ہیں۔
قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ بدھ کو جب امریکا اور سعودی عرب کے درمیان سول جوہری معاہدے کا اعلان کیا گیا تھا، اس وقت صدر ٹرمپ نے ابراہم معاہدے میں شمولیت جیسی کسی شرط کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس اعلان کے بعد سعودی عرب کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ بیان سامنے آیا نہیں ہے۔
صدر ٹرمپ پہلے بھی کئی مرتبہ سعودی عرب سمیت دیگر مسلم ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اس معاہدے میں شامل کروانے کی خواہش کا اظہار کرچکے ہیں، تاہم سعودی عرب سمیت کئی اہم مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے یا ابراہم معاہدے کا حصہ بننے کے لیے آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کو لازمی شرط قرار دیتے آئے ہیں۔
امریکا اور سعودی عرب کے درمیان سول جوہری تعاون کا معاہدہ کئی برسوں سے زیر غور تھا جس پر صدر ٹرمپ کے پہلے دورِ حکومت اور بعد ازاں سابق صدر جو بائیڈن کے دور میں بھی کام جاری رہا، تاہم مختلف وجوہات کی بنا پر معاہدہ طے نہیں پا سکا تھا۔
برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیل میں یہی توقع کی جا رہی تھی کہ اگر ایسا کوئی معاہدہ ہوا تو اسے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے منصوبے کا حصہ بنایا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے واضح کہا تھا کہ امریکا کے ساتھ معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں وہ یہی معاہدہ چین یا روس کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔
امریکا اور سعودی عرب کے درمیان جوہری معاہدے سے متعلق اعلان کے بعد اسرائیل کے متعدد رہنماؤں نے اس معاہدے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا۔
اسرائیل کے سابق وزیراعظم اور اگلے انتخابات میں وزارت عظمیٰ کے ممکنہ امیدوار نفتالی بینیٹ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اعتماد میں لیے بغیر سعودی عرب کے ساتھ ہونے والا جوہری معاہدہ نیتن یاہو حکومت کی سنگین ناکامی ہے جو اسرائیل کی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی سرزمین پر یورینیم افزودگی کی اجازت خطے میں جوہری ہتھیاروں کی دوڑ اور خطرناک صورت حال کو جنم دے سکتی ہے۔
سابق اسرائیلی وزیر دفاع ایویگڈور لیبرمین نے بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ سعودی عرب کا سول جوہری پروگرام ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری تک پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو امریکی کانگریس پر زور دینا چاہیے کہ وہ اس کی منظوری نہ دے۔
واضح رہے کہ سعودی عرب کے پڑوسی ملک متحدہ عرب امارات (یو اے ای) نے بھی امریکا کے ساتھ معاہدہ کیا تھا تاہم اس معاہدے میں یو اے ای کو اپنے ملک میں یورینیم افزودگی کا اختیار نہیں دیا گیا تھا۔
سعودی عرب کے ساتھ جوہری معاہدے میں اسے اپنی سرزمین پر یورینیم افزودگی کرنے کا ممکنہ راستہ فراہم کیا گیا ہے، جس کی ماضی میں امریکا سخت مخالفت کرتا رہا ہے۔
امریکی وزارتِ توانائی کے مطابق اس معاہدے سے امریکا میں بہتر معاوضے والی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے، توانائی اور قومی سلامتی کے شعبوں کو تقویت ملے گی، جبکہ امریکا اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط ہوگی۔