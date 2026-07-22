آبنائے ہرمز میں ایران کے ہر حملے کے جواب میں ایک پل یا بجلی گھر تباہ ہوگا: صدر ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں کسی بھی تجارتی جہاز پر حملے کا جواب فوجی کارروائی کی صورت میں ملے گا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر جاری بیان میں کہا ہے کہ اگر ایران نے اب آبنائے ہرمز میں کسی بھی جہاز پر میزائل، راکٹ، ڈرون یا کسی بھی دوسرے ہتھیار کے ذریعے حملہ کیا تو امریکا اس کے جواب میں ایران کے ایک پل یا بجلی گھر کو تباہ کرے گا۔
انہوں نے کہا کہ اب تہران کے اطراف یا دارالحکومت میں موجود بجلی گھر بھی امریکی کارروائی کی زد میں آ سکتے ہیں۔
مفاہمتی یادداشت کی معطلی کے اعلان کے بعد امریکی فوج کی جانب سے مسلسل گیارہ روز سے ایران پر حملے جاری ہیں۔
جنگ کے دوسرے مرحلے میں امریکا نے ایران کے جنوبی ساحل اور جزائر کو خصوصی طور پر نشانہ پر رکھا ہوا ہے جب کہ ایران کی جوابی کارروائیوں میں اب تک 3 امریکی فوجی ہلاک ہوچکے ہیں۔