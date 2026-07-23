بھارت نے بغیر اطلاع کے ڈیم کے دروازے کھول دیے، دریائے چناب میں سیلاب متوقع
بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں واقع سلال ڈیم کے تمام 11 دروازے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے کھول دیے گئے، جس کے نتیجے میں دو لاکھ چوبیس ہزار کیوسک کا بڑا سیلابی ریلا دریائے چناب میں داخل ہو گیا ہے۔
محکمہ ایریگیشن پنجاب نے ڈیم کے گیٹس کھولے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے سیالکوٹ اور وزیر آباد کی ضلعی انتظامیہ کو ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔
اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد کا کہنا ہے کہ ”ضلع میں تمام ضروری حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور پی ڈی ایم اے کی طرف سے بڑے سیلاب کی اطلاع دی گئی ہے“۔
ماہرین کے مطابق یہ بڑا سیلابی ریلا اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر وزیر آباد اور سیالکوٹ کے علاقوں تک پہنچ سکتا ہے جس سے دریا سے ملحقہ نشیبی علاقوں کے متاثر ہونے کا شدید خدشہ ہے۔
فی الوقت دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ اور دیگر بیراجوں پر شدید سیلابی صورتحال برقرار ہے۔
محکمہ ایریگیشن کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق قادر آباد بیراج اور خانکی بیراج کے مقام پر پانی کا بہاؤ شدید ہو چکا ہے اور وہاں بلند درجے کا سیلاب ہے۔ خانکی بیراج پر اس وقت 2 لاکھ 61 ہزار 463 کیوسک پانی کی آمد ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ وہاں سے 2 لاکھ 56 ہزار 63 کیوسک پانی خارج کیا جا رہا ہے۔
اسی طرح قادر آباد بیراج پر پانی کی آمد 2 لاکھ 67 ہزار 159 کیوسک تک پہنچ چکی ہے اور وہاں سے 2 لاکھ 52 ہزار 159 کیوسک کا اخراج جاری ہے۔
دریائے چناب کے ہیڈ مرالہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب برقرار ہے، جہاں اس وقت 1 لاکھ 94 ہزار 452 کیوسک پانی کی آمد ہو رہی ہے اور اخراج 1 لاکھ 74 ہزار 452 کیوسک ہے، جبکہ پانی کے دباؤ کو متوازن رکھنے کے لیے کیو بی لنک نہر میں 15 ہزار کیوسک پانی چھوڑا جا رہا ہے۔
دوسری جانب دریائے راوی میں صورتحال مجموعی طور پر مستحکم اور قابو میں بتائی جا رہی ہے۔
کوٹ نینا کے مقام پر 17 ہزار 500 کیوسک کے بہاؤ کے ساتھ صورتحال معمول کے مطابق ہے، جبکہ جسڑ، راوی سائفن اور شاہدرہ کے مقامات پر بھی پانی کی سطح مستحکم ہے۔
تاہم بلوکی ہیڈورکس پر 73 ہزار 625 کیوسک آمد کے ساتھ کم درجے کا سیلاب برقرار ہے، جبکہ سدھنائی بیراج پر پانی کا بہاؤ حسبِ معمول ہے اور صورتحال پوری طرح سے تسلی بخش ہے۔
دوسری جانب ملک بھر میں جاری مون سون کے دوسرے طوفانی اسپیل نے شدید تباہی مچائی ہوئی ہے۔
پنجاب میں دو دنوں کے دوران بارشوں اور حادثات کے نتیجے میں 17 افراد جاں بحق اور 107 زخمی ہو چکے ہیں۔
گوجرانوالہ میں 31 گھنٹوں کے دوران 250 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جہاں چھتیں گرنے کے واقعات میں 5 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہوئے۔
لاہور، فیصل آباد، نارووال، منڈی بہاؤالدین اور گجرات سمیت متعدد شہروں میں کئی فٹ پانی جمع ہو چکا ہے۔
شکر گڑھ میں نالہ بئیں اور کامونکی میں نالہ ڈیک میں طغیانی آنے سے بند ٹوٹ گئے اور پانی کئی آبادیوں اور دیہات میں داخل ہو گیا ہے، جس سے دسیوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔
پنجاب کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی بارشوں نے شدید نقصان پہنچایا ہے۔
خیبرپختونخوا میں تین روز کے دوران حادثات کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 18 تک پہنچ گئی ہے اور 19 افراد زخمی ہوئے ہیں۔
جنوبی وزیرستان کے علاقے سرا روغہ میں مکان کی چھت گرنے سے میاں بیوی اور ان کے دو بچے جاں بحق ہو گئے۔
گلگت بلتستان کے ضلع دیامرمیں بھی لینڈ سلائیڈنگ کے باعث استور ویلی اور دیگر اہم سڑکیں بند ہو چکی ہیں، جبکہ شمالی وزیرستان میں دریائے ٹوچی میں طغیانی آ گئی ہے۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مون سون کا یہ سلسلہ 24 جولائی تک جاری رہ سکتا ہے جس کے پیشِ نظر تمام متعلقہ اداروں کو متحرک رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔