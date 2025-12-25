روس کا چاند پر نیوکلیئر پلانٹ بنانے کا منصوبہ، امریکہ بھی میدان میں آگیا
روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلی دہائی میں چاند پر نیوکلیئر پاور پلانٹ تعمیر کرے گا تاکہ اپنے چاندی کے اسپیس پروگرام اور روسی، چینی مشترکہ تحقیقی اسٹیشن کے لیے توانائی فراہم کی جا سکے۔ یہ منصوبہ عالمی طاقتوں کے درمیان چاند کی دریافت کی دوڑ میں روس کی دوبارہ جگہ بنانے کی کوشش کے طور پر سامنے آیا ہے، جبکہ امریکہ بھی اس دوڑ میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا۔
روس کی ریاستی خلائی ایجنسی روسکوسموس نے اعلان کیا ہے کہ وہ 2036 تک چاند پر پاور پلانٹ بنانے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اس مقصد کے لیے روسکوسموس نے لاووچکن ایسوسی ایشن ایرو اسپیس کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اگرچہ ایجنسی نے واضح طور پر نیوکلیئر پلانٹ کا ذکر نہیں کیا، تاہم منصوبے میں روسی ریاستی نیوکلیئر کارپوریشن روساٹوم اور کورچٹوف انسٹی ٹیوٹ بھی شامل ہیں، جو روس کا معروف نیوکلیئر تحقیقاتی ادارہ ہے۔
روسکوسموس کے مطابق، اس پاور پلانٹ کا مقصد روس کے چاندی پروگرام کو توانائی فراہم کرنا ہے، جس میں روورز، آبزرویٹری اور روسی-چینی بین الاقوامی چاندی تحقیقاتی اسٹیشن کے بنیادی ڈھانچے شامل ہیں۔
ایجنسی نے کہا کہ یہ منصوبہ ’ایک مستقل فعال سائنسی چاندی اسٹیشن کے قیام کی جانب اہم قدم ہے اور وقتی مشنز سے طویل مدتی چاندی تحقیقاتی پروگرام کی طرف منتقلی کی بنیاد رکھتا ہے۔‘
روسکوسموس کے سربراہ دمتری بیکانوو نے جون میں کہا تھا کہ ان کا ایک مقصد چاند پر نیوکلیئر پاور پلانٹ لگانا اور زمین کی ’بہن‘ سیارہ وینس کی کھوج کرنا ہے۔
چاند، جو زمین سے تقریباً 384,400 کلومیٹر (238,855 میل) دور ہے، زمین کی محور کی ہلچل کو معتدل کرتا ہے، جس سے موسمی حالات مستحکم رہتے ہیں، اور یہ عالمی سمندروں میں جزر و مد پیدا کرتا ہے۔
روس اکیلا نہیں ہے۔ اگست میں ناسا نے بھی اعلان کیا کہ وہ مالی سال 2030 کی پہلی سہ ماہی تک چاند پر نیوکلیئر ری ایکٹر لگانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ امریکی ٹرانسپورٹ سیکریٹری شون ڈفی نے کہا، ’ہم چاند کی دوڑ میں ہیں، چین کے ساتھ دوڑ میں ہیں اور چاند پر بیس بنانے کے لیے ہمیں توانائی کی ضرورت ہے۔‘ انہوں نے مزید کہا کہ توانائی ضروری ہے تاکہ چاند پر زندگی قائم کی جا سکے اور مستقبل میں انسان مریخ تک پہنچ سکیں۔
بین الاقوامی قوانین خلا میں نیوکلیئر ہتھیار رکھنے پر پابندی عائد کرتے ہیں، لیکن نیوکلیئر توانائی کے ذرائع خلا میں رکھنے پر پابندی نہیں، بشرطیکہ وہ مخصوص اصولوں کی پابندی کریں۔
تحقیق کے مطابق کچھ اسپیس ماہرین نے پیش گوئی کی ہے کہ چاند پر ’گولڈ رش‘ ہو سکتا ہے۔ ناسا کے مطابق چاند پر زمین پر نایاب ہیلیم کا ایک لاکھ ٹن موجود ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ چاند پر نایاب دھاتیں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے اسکینڈیئم، ایٹریئم اور 15 لینتھنائڈز، جو جدید ٹیکنالوجیز اور اسمارٹ فونز میں استعمال ہوتی ہیں۔‘