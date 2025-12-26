لائیو شو کے دوران نامعلوم شخص نے احسن اقبال کی ویڈیو کال بند کروا دی
نجی ٹی وی چینل اے آر وائی نیوز کے معروف اینکر وسیم بادامی کے پروگرام کی براہِ راست نشریات کے دوران اُس وقت غیر معمولی صورتحال پیدا ہوگئی جب وفاقی وزیر احسن اقبال کی ویڈیو کال اچانک منقطع ہوگئی۔ واقعہ اُس وقت پیش آیا جب وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔
تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر احسن اقبال وسیم بادامی کے لائیو پروگرام میں بذریعہ ویڈیو کال شریک تھے۔ پروگرام کے دوران رات 11 بج کر 16 منٹ پر اچانک ایک نامعلوم شخص وہاں آیا، جسے احسن اقبال نے گفتگو کے دوران نظریں اٹھا کر دیکھا۔
اگلے ہی لمحے اس شخص کی آواز سنائی دی، جس نے کہا: ’’بند کرو، بند کرو اسے۔‘‘ اسی دوران اس نے موبائل فون پر جھپٹنے کی کوشش کی، تاہم احسن اقبال نے ہڑبڑاہٹ میں موبائل فون اٹھایا جس کے نتیجے میں ویڈیو کال منقطع ہوگئی۔
اس اچانک واقعے پر پروگرام کے میزبان وسیم بادامی بھی پریشان نظر آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ آیا احسن اقبال اپنے گھر سے پروگرام میں شریک تھے۔ انہوں نے اپنی ٹیم کو معاملے کی تفصیلات معلوم کرنے کی ہدایت دی، جس کے بعد پروگرام کو وقفے کے لیے روک دیا گیا۔
تقریباً سات منٹ کے وقفے کے بعد وسیم بادامی دوبارہ لائیو ہوئے تاہم اس دوران احسن اقبال کے واقعے پر کوئی بات نہیں کی گئی۔ وقفے کے بعد احسن اقبال نے پروگرام دوبارہ جوائن نہیں کیا جبکہ پروگرام کے مہمان بھی تبدیل ہو چکے تھے۔ اس وقت پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی، صحافی اطہر کاظمی اور عامر الیاس رانا پروگرام میں شریک تھے۔
بعد ازاں رات 11 بج کر 46 منٹ پر احسن اقبال نے دوبارہ پروگرام جوائن کیا۔ وسیم بادامی کے استفسار پر انہوں نے کہا کہ ’’وہ ذرا کوئی۔۔۔ ہوگیا تھا لیکن ’آل از ویل‘ (اب سب ٹھیک ہے)۔ تاہم جملے کا درمیانی حصہ واضح طور پر سنا نہیں جا سکا۔ اس پر وسیم بادامی نے کہا کہ وہ فی الحال مزید تفصیل نہیں پوچھیں گے۔
واقعے کے بعد احسن اقبال نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر اس معاملے سے متعلق وضاحتی پوسٹ بھی جاری کی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ، “آپ کی تشویش پر مبنی پیغامات کا شکریہ۔ براہِ راست نشریات کے دوران مختصر تعطل اس وقت پیش آیا جب قریب موجود ایک شخص کسی سے بحث میں مصروف تھا اور اسے علم نہیں تھا کہ میں لائیو آن ایئر ہوں۔
احسن اقبال نے پوسٹ میں وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ میں کچھ ہی دیر بعد دوبارہ انٹرویو میں شامل ہوگیا تھا۔ اُمید ہے کہ اس معاملے کو غیر ضروری طور پر سیاسی رنگ نہیں دیا جائے گا۔