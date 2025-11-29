انسانوں کو دھونے والی ’واشنگ مشین‘ فروخت کے لیے پیش
کپڑے دھونے والی مشین کے بعد جاپان میں ایک اور دلچسپ ایجاد پیش کی گئی ہے’ہیومن واشنگ مشین‘۔ یہ مشین انسانوں کو ایک کیپسول نما پوڈ میں ڈال کر بالکل کپڑوں کی طرح صاف کرتی ہے، اور اس دوران ہلکی موسیقی بھی چلتی رہتی ہے۔ جاپانی کمپنی سائنس نے اسے اوساکا میں ورلڈ ایکسپو کے بعد تجارتی سطح پر متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔
عالمی میڈیا کے مطابق جاپانی کمپنی سائنس کی ترجمان ساچیکو ما ایکورا نے بتایا کہ اوساکا میں اکتوبر میں اختتام پذیر ہونے والی چھ ماہ کی ایکسپو میں اس مشین نے زائرین کی بڑی توجہ حاصل کی تھی۔ اس ایکسپو میں دو کروڑ 70 لاکھ سے زائد افراد شریک ہوئے تھے۔
ہیومن واشنگ مشین میں نہانے کے لیے صارف کو ایک کیپسول نما پوڈ میں لیٹایا جاتا ہے اور ڈھکن بند کر دیا جاتا ہے۔ مشین انسان کو بالکل کپڑوں کی طرح لیکن بغیر گھمائے صاف کرتی ہے، اور اس دوران ہلکی موسیقی بھی چلتی رہتی ہے۔
ماایکورا کے مطابق یہ مشین صرف جسم ہی نہیں بلکہ روح کو بھی صاف کرتی ہے اور استعمال کے دوران صارف کے دل کی دھڑکن سمیت دیگر زندگی کی علامات کو بھی مانیٹر کرتی ہے۔
کمپنی کا کہنا ہے کہ اس مشین کا جدید ورژن 1970 میں اوساکا میں منعقد ہونے والی آخری ایکسپو میں پیش کیے گئے ماڈل پر مبنی ہے۔ کمپنی کے صدر کو دس سال کی عمر میں اسی ایجاد نے تحریک دی تھی۔
امریکی ریزارٹ کمپنی کی جانب سے تجارتی دستیابی کے حوالے سے دلچسپی ظاہر کرنے کے بعد جاپانی کمپنی نے مشین کو باقاعدہ تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اوساکا کے ایک ہوٹل نے پہلے یونٹ کی خریداری کر لی ہے اور جلد مہمانوں کو یہ سروس فراہم کرے گا۔ دیگر خریداروں میں جاپان کی بڑی الیکٹرانکس ریٹیل چین یامادا دنکی بھی شامل ہے، جو امید رکھتی ہے کہ یہ مشین صارفین کو اپنی دکانوں تک کھینچ لائے گی۔
ساچیکو ما ایکورا نے بتایا کہ چونکہ یہ مشین نایاب ہے، اس لیے کمپنی صرف تقریباً 50 یونٹس تیار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق اس کی قیمت 3 لاکھ 85 ہزار ڈالر رکھی گئی ہے۔