امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی اور کابینہ ممبران کی نیم برہنہ تصویر پوسٹ کردی
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر مصنوعی ذہانت (اے آئی) کی مدد سے تیار کردہ کئی تصاویر شیئر کیں، جن میں سے ایک تصویر انٹرنیٹ پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔
اس تصویر میں 79 سالہ صدر ٹرمپ اپنے کابینہ کے اعلیٰ حکام کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی کے تاریخی لنکن میموریل ریفلیکٹنگ پول میں بغیر شرٹ کے آرام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
یہ تصویر ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ٹروتھ سوشل‘ پر مقامی وقت کے مطابق رات 11 بج کر 3 منٹ پر بغیر کسی کیپشن کے پوسٹ کی گئی۔
وائرل ہونے والی اس مصنوعی تصویر میں صدر ٹرمپ کو سنہری رنگ کے ہوا سے بھرے صوفے پر لیٹے، مسکراتے اور انگوٹھے کا اشارہ (تھمبز اپ) کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
ان کے ساتھ نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر داخلہ ڈوگ برگم بھی تالاب میں موجود ہیں۔
تصویر کے دائیں جانب ایک نامعلوم خاتون بھی بکنی اور دھوپ کا چشمہ پہنے نظر آ رہی ہیں، جس نے انٹرنیٹ صارفین کو حیرت اور تجسس میں مبتلا کر دیا ہے۔
یہ پوسٹ صدر ٹرمپ کی 42 منٹ تک جاری رہنے والی تصاویر کی سیریز کا حصہ تھی، اس دوران انہوں نے رات 11:03 سے 11:45 کے درمیان کل 11 اے آئی تصاویر شیئر کیں، جن میں ایک تصویر ماؤنٹ رشمور پر ان کے چہرے کی بھی تھی۔
اگرچہ یہ تصویر دیکھنے میں عجیب لگ سکتی ہے، لیکن اس کا پس منظر اہم ہے۔
لنکن میموریل ریفلیکٹنگ پول اس وقت صدر ٹرمپ کے حکم پر 1.5 ملین ڈالر کی تزئین و آرائش کے عمل سے گزر رہا ہے، جس کی نگرانی وزیر داخلہ ڈوگ برگم کر رہے ہیں۔
اس منصوبے کا مقصد تالاب کی گرینائٹ فاؤنڈیشن میں رساؤ کو ٹھیک کرنا اور 4 جولائی کو امریکا کی 250 ویں سالگرہ سے پہلے اسے ”امریکی پرچم جیسے نیلے“ رنگ کی نئی کوٹنگ دینا ہے۔
صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ وزیر داخلہ ڈوگ برگم اور میں لنکن میموریل اور واشنگٹن مونیومنٹ کے درمیان واقع اس انتہائی گندے ریفلیکٹنگ پول کو ٹھیک کرنے پر کام کر رہے ہیں۔
انہوں نے تالاب کی موجودہ خراب حالت کا ذمہ دار پچھلی انتظامیہ کو ٹھہرایا ہے۔