سمندر کے بیچ میں کروز شپ پر ہنٹا وائرس کا حملہ: ہلاکتوں کے بعد کئی ملکوں میں خوف و ہراس
بحر اوقیانوس (اٹلانٹک) میں سفر کرنے والے ایک ڈچ سیاحتی جہاز (کروز شپ) پر ہنٹا وائرس نامی نایاب بیماری پھیلنے سے ایک بوڑھے شادی شدہ جوڑے سمیت تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ کم از کم تین دیگر افراد اس کا شکار ہوئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت (ڈبلیو ایچ او) اور جنوبی افریقہ کے محکمہ صحت نے اتوار کے روز اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔
عالمی ادارہ برائے صحت نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ کم از کم ایک مریض میں ہنٹا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ ایک مریض جنوبی افریقہ کے اسپتال میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں زیر علاج ہے۔
عالمی ادارہ صحت نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم اس عوامی صحت کے واقعے سے آگاہ ہیں اور اس کی مکمل تحقیقات میں مدد کر رہے ہیں، جس میں لیبارٹری ٹیسٹ اور وائرس کی جینیاتی جانچ بھی شامل ہے۔
یہ سیاحتی جہاز جس کا نام ’ایم وی ہونڈیئس‘ ہے، تقریباً تین ہفتے قبل ارجنٹائن سے روانہ ہوا تھا اور اس نے انٹارکٹیکا سمیت کئی جزائر کا دورہ کرنا تھا۔
اس سفر کے دوران پہلا شکار 70 سالہ شخص ہوا جس کی موت جہاز پر ہی واقع ہوئی، جبکہ اس کی اہلیہ جنوبی افریقہ کے ایئرپورٹ پر اپنے وطن نیدرلینڈز واپسی کے لیے فلائٹ لیتے ہوئے اچانک گر گئیں اور قریبی اسپتال میں دم توڑ گئیں۔
جنوبی افریقہ کے محکمہ صحت کے مطابق جہاز پر اس وقت تقریباً 150 سیاح سوار تھے اور وائرس کے پھیلاؤ کے بعد جنوبی افریقہ میں ان لوگوں کا پتا لگایا جا رہا ہے جو متاثرہ مسافروں کے رابطے میں رہے ہوں گے۔
ہنٹا وائرس عام طور پر چوہوں کے فضلے یا پیشاب سے انسانی جسم میں منتقل ہوتا ہے اور یہ پھیپھڑوں یا گردوں کی سنگین بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔
اگرچہ یہ بیماری نایاب ہے، لیکن عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ یہ انسان سے انسان میں بھی پھیل سکتی ہے۔
فی الحال اس وائرس کا کوئی خاص علاج یا ویکسین موجود نہیں ہے، تاہم جلد طبی امداد سے بچاؤ ممکن ہے۔
جہاز چلانے والی کمپنی ’اوشین وائڈ ایکسپیڈیشنز‘ نے بتایا کہ جہاز فی الحال مغربی افریقہ کے قریب جزیرہ کیپ ورڈی کے ساحل پر موجود ہے، جہاں مقامی حکام جہاز کے عملے کا معائنہ کر رہے ہیں۔
کمپنی نے اپنے بیان میں کہا کہ ہماری ترجیح یہ ہے کہ بیمار عملے کے دو ارکان کو فوری طبی امداد فراہم کی جائے، تاہم مقامی حکام نے ابھی تک کسی کو جہاز سے اترنے کی اجازت نہیں دی ہے۔