پاکستان میں عیدالاضحیٰ کب ہوگی؟ ممکنہ تاریخ سامنے آگئی
پاکستان میں عیدالاضحیٰ کی تاریخ کے حوالے سے ماہرین نے اپنی رائے دے دی ہے، جس کے مطابق اس سال عید 27 مئی 2026 کو ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
رویت ہلال کونسل کے سیکرٹری جنرل خالد اعجاز مفتی نے بتایا کہ سائنسی اعداد و شمار کی بنیاد پر یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ ذوالحج 1447 ہجری کا چاند 16 اور 17 مئی کی درمیانی رات تقریباً 1 بج کر 15 منٹ پر پیدا ہوگا۔ اس کے بعد 17 مئی کی شام تک چاند کی عمر اتنی ہو جائے گی کہ اسے ملک کے مختلف علاقوں میں باآسانی دیکھا جا سکے گا۔
رپورٹ کے مطابق کراچی اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں سورج غروب ہونے کے بعد چاند کچھ دیر تک آسمان پر موجود رہے گا، جس سے اس کے نظر آنے کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اگر موسم صاف رہا تو اتوار کی شام چاند نظر آنے کی توقع ہے، اور اس طرح 18 مئی کو ذوالحج کا آغاز ہو جائے گا۔
مزید بتایا گیا ہے کہ 17 مئی کو غروب آفتاب اور غروب ماہتاب کے درمیان وقفہ کراچی میں تقریباً 55 منٹ جبکہ پشاور میں 63 منٹ تک ہوگا، جو چاند دیکھنے کے امکانات کو مزید مضبوط بناتا ہے۔
اگر موسم صاف رہا تو اتوار 17 مئی کی شام چاند واضح طور پر نظر آنے کی توقع ہے، جس کے بعد 18 مئی کو یکم ذوالحج ہوگا اور عیدالاضحیٰ بدھ 27 مئی کو منائی جائے گی۔ اس سائنسی اندازے کے مطابق اس سال پاکستان اور سعودی عرب میں عید ایک ہی دن ہونے کا بھی امکان ہے۔
تاہم اگر خراب موسم یا بادلوں کی وجہ سے 17 مئی کو چاند نظر نہ آ سکا تو عیدالاضحیٰ جمعرات 28 مئی کو ہو سکتی ہے۔
یاد رہے کہ عید کی حتمی تاریخ کا اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے باضابطہ اجلاس میں چاند دیکھنے کے بعد کیا جائے گا۔