ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ ، نیا دعویٰ کردیا
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان مئی 2025 میں ہونے والی جنگ کا ذکر چھیڑ دیا۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ میں 11 جہاز تباہ ہوئے اور پاک بھارت کشیدگی اس حد تک بڑھ رہی تھی کہ صورتحال جوہری تصادم کی طرف جا سکتی تھی۔
انہوں نے کہاکہ اپنے دور میں انہوں نے 8 مختلف جنگی تنازعات کو رکوانے میں کردار ادا کیا، جن میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بھی شامل ہے۔
انہوں نے کہاکہ وہ پاکستان کا بہت احترام کرتے ہیں، اور وزیراعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل بہت اچھے اور ان کے لیے قابل احترام ہیں۔
انہوں نے مزید کہاکہ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی جلد ختم ہو جائے گی اور اس صورتحال میں امریکا کو فتح حاصل ہوگی۔
ان کے مطابق اگر ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے تو وہ براہِ راست فون کے ذریعے رابطہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ فون پر بھی طے کیا جا سکتا ہے۔
واضح رہے کہ ماضی میں بھی امریکی صدر متعدد بار پاک بھارت کشیدگی کے دوران اپنی ثالثی کے کردار کا ذکر کر چکے ہیں، تاہم اس حوالے سے دونوں ممالک کی جانب سے مختلف مؤقف سامنے آتے رہے ہیں۔