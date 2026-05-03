ٹرمپ کا قزاقی سے متعلق بیان براہِ راست اور سنگین اعتراف جرم ہے: ایران
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی بحری جہازوں پر قبضے کو خود قزاقی قرار دیا ہے، جسے ایران نے امریکی اقدامات کی ”مجرمانہ نوعیت“ کا کھلا اعتراف قرار دیا ہے۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر جاری بیان میں اسماعیل بقائی نے کہا کہ یہ کوئی زبان کی لغزش نہیں تھی بلکہ ان اقدامات کی مجرمانہ نوعیت کا کھلا اور افسوس ناک اعتراف تھا جو امریکا بین الاقوامی بحری قوانین کے خلاف کر رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ امریکی اقدامات عالمی بحری سفر کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور اس پر عالمی برادری کو فوری توجہ دینی چاہیے۔
ترجمان نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ امریکا کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی مبینہ خلاف ورزیوں کو سختی سے مسترد کریں اور اس معاملے کا نوٹس لیں۔