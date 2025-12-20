پیوٹن کی لائیو پریس کانفرنس میں روسی صحافی کی گرل فرینڈ کو شادی کی پیشکش
روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کی سالانہ طویل پریس کانفرنس عام طور پر جنگی خدشات، معیشت کے سوالات اور سخت سیاسی بیانیے کے لیے جانی جاتی ہے، مگر اس بار اس سنجیدہ ماحول میں ایک ایسا لمحہ بھی آیا جس نے پورے ہال کو مسکراہٹوں میں بدل دیا۔
کانفرنس کے دوران، جب سوال و جواب کا سلسلہ اپنے عروج پر تھا، ایک نوجوان صحافی کیرل بازھانوف نے غیر متوقع انداز میں توجہ حاصل کر لی۔ 23 سالہ صحافی نے سرخ بو ٹائی پہن رکھی تھی اور ہاتھ میں ایک تختی تھام رکھی تھی جس پر شادی کی خواہش درج تھی۔ اجازت ملتے ہی اس نے طے شدہ سوال سے ہٹ کر بات شروع کی اور کہا کہ اس کی ساتھی اس وقت براہِ راست نشریات دیکھ رہی ہیں۔ اس کے بعد اس نے پورے ملک کے سامنے اپنی محبوبہ اولگا کو شادی کی پیشکش کر دی۔
یہ منظر دیکھ کر کانفرنس ہال میں قہقہے گونج اٹھے اور حاضرین نے تالیاں بجائیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بازھانوف نے اس جذباتی لمحے کے فوراً بعد اپنے پیشہ ورانہ سوال کی طرف واپسی کی اور مہنگائی، رہائش کے بڑھتے اخراجات اور نوجوان خاندانوں کو درپیش مالی مشکلات پر صدر سے رائے طلب کی۔ اس نے بتایا کہ وہ اور اس کی ساتھی آٹھ برس سے ایک ساتھ ہیں، مگر موجودہ معاشی حالات میں شادی اور خاندان شروع کرنا آسان نہیں۔
تقریباً ایک گھنٹے بعد، نشریات کے دوران میزبانوں نے ایک اہم خبر سنائی۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق، بازھانوف کی محبوبہ نے اس براہِ راست پیشکش کو قبول کر لیا تھا۔ میزبان نے مسکراتے ہوئے اعلان کیا کہ اولگا نے ہاں کہہ دی ہے۔ اس خبر پر ایک بار پھر ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور صدر پیوٹن نے بھی اس خوشی کے لمحے میں تالیاں بجائیں۔
حوصلہ پا کر نوجوان صحافی نے صدر کو اپنی آئندہ شادی کی تقریب میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ پیوٹن نے مسکراتے ہوئے دعوت قبول نہ کرنے کا عندیہ دیا، مگر موقع کی مناسبت سے ایک ہلکا پھلکا جملہ کہا۔ ان کے مطابق، نوجوانوں کے لیے معاشی استحکام اہم ہے اور مرد کو خاندان کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہونا چاہیے، تاہم انہوں نے مذاقاً یہ بھی کہا کہ شاید شادی کے اخراجات کے لیے حاضرین سے چندہ ہی جمع کر لیا جائے۔
یوں ایک رسمی اور سخت سیاسی نشست، چند لمحوں کے لیے ایک رومانوی کہانی میں بدل گئی، جس نے نہ صرف حاضرین بلکہ ناظرین کو بھی یادگار لمحہ فراہم کیا۔