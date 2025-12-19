نمازیوں کے درمیان صف میں کھیلتی بلی کی ویڈیو وائرل
ترکیہ کی ایک مسجد سے دلچسپ منظر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔
ترکیہ ایک مسجد میں نماز کے دوران نمازیوں کی صف میں ایک بلی بھی شامل تھی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔
ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بلی نماز کے دوران صف میں آرام سے بیٹھی رہی، کسی قسم کی شرارت نہیں کی اور تھوڑی گھبراہٹ بھی محسوس ہوئی۔
ویڈیو کے مطابق، بلی کے برابر میں نماز ادا کرنے والے ایک بزرگ نے اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد اسے اپنے پاس بلا لیا اور بلی فوراً ان کے ساتھ کھیلنے لگی۔
صارفین نے اس ویڈیو کو بہت پسند کیا اور دلچسپ تبصرے بھی کیے۔ بلیوں کی شرارتوں اور ان کی دلکش حرکتوں کی ایسی ویڈیوز اکثر وائرل ہوتی رہتی ہیں اور صارفین کی توجہ کا مرکز بنتی ہیں۔
بلی نماز کے دوران صف میں بالکل سکون سے بیٹھی رہی۔ بلی نے مکمل آرام اور خاموشی سے نمازیوں کے ساتھ وقت گزارا، البتہ کبھی کبھار تھوڑی محتاط بھی نظر آئی۔
سب سے دلکش لمحہ وہ تھا جب ایک بزرگ، جو بلی کے ساتھ صف میں نماز پڑھ رہے تھے، اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد بلی کو اپنے پاس بلا لیا۔ بلی نے فوراً ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا اور یہ منظر نہایت دلکش اور خوش کن تھا۔
مسجد میں موجود ایک اور نمازی نے اس منظر کو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر شیئر کیا، جس کے بعد یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو گئی۔ صارفین نے بلی کی سکونت اور نمازیوں کے نرم رویے کو بہت سراہا اور اسے ’دل کو چھو لینے والا‘ اور ’پیاری‘ قرار دیا ہے۔