ایران کے خلاف دوبارہ جنگ شروع کرنے کی تیاری؟ صدر ٹرمپ نے اہم اجلاس طلب کر لیا
امریکا اور ایران کے درمیان جاری تناؤ ایک بار پھر انتہائی خطرناک موڑ پر پہنچ گیا ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج قومی سلامتی کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس اہم میٹنگ میں ایران کے خلاف دوبارہ جنگ شروع کرنے کے آپشن پر سنجیدگی سے غور کیا جائے گا۔
اس اجلاس میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، سی آئی اے کے سربراہ جان ریٹ کلیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف جنرل ڈین کین سمیت اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔
امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران پر دباؤ بڑھانے اور اس کے جوہری پروگرام پر اپنی مرضی کی رعایتیں حاصل کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سخت لہجہ اختیار کیا اور ایران کے ساتھ ہونے والی موجودہ جنگ بندی کے بارے میں کہا کہ یہ اس وقت لائف سپورٹ پر ہے جو کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔
انہوں نے ایران کی جانب سے بھیجی گئی امن تجاویز کو احمقانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور کہا کہ ایران نے ایک فضول دستاویز بھیجی ہے جسے پڑھنے کا بھی میرا دل نہیں کیا۔
صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران پہلے اپنا یورینیم دینے پر راضی تھا لیکن اب وہ اس سے مکر رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف امریکا اور چین ہی جوہری مواد کو محفوظ طریقے سے منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ ان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے اور وہ ایران کے خلاف مکمل فتح حاصل کر کے رہیں گے۔
دوسری جانب ایران نے بھی امریکی دھمکیوں کا جواب دینے کے لیے کمر کس لی ہے اور بحری دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے آبنائے ہرمز میں اپنی چھوٹی آبدوزیں روانہ کر دی ہیں۔
ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ آبدوزیں آبنائے ہرمز کی چھپی ہوئی محافظ ثابت ہوں گی اور کسی بھی دشمن کو یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دیں گی۔
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نے صدر ٹرمپ کے بیانات پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور دنیا پہلے بھی دیکھ چکی ہے کہ غلط فیصلوں اور غلط حکمت عملی کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے۔
باقر قالیباف نے مزید کہا کہ ہم ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور اگر امریکا نے کوئی غلطی کی تو اسے وہ نتائج بھگتنے پڑیں گے جو اسے حیران کر دیں گے۔
امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس میں ہونے والے اس اجلاس میں پروجیکٹ فریڈم کی بحالی یا ایران کے اندر موجود اہم فوجی اہداف پر براہِ راست حملوں جیسے آپشنز میز پر رکھے جائیں گے۔