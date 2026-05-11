امریکا ور اسرائیل کے لیے جاسوسی کا الزام، ایران میں ایک اور شخص کو پھانسی
ایران نے امریکا اور اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کے لیے مبینہ جاسوسی کے الزام میں ایک اور شخص کو پھانسی دے دی۔
ایرانی عدلیہ کے خبر رساں ادارے میزان کے مطابق ایران نے عرفان شکورزادہ نامی شخص کو سزائے موت دے دی، جسے امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے اور اسرائیلی انٹیلی جنس ادارے موساد کیلئے جاسوسی کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔
میزان کے مطابق ایرفان شکورزادہ ایک سائنسی ادارے سے وابستہ تھا جو سیٹلائٹ سرگرمیوں میں کام کر رہا تھا، اور اس نے حساس و خفیہ سائنسی معلومات غیر ملکی خفیہ اداروں کو فراہم کیں۔
رپورٹ میں کہا گیا کہ ملزم کے خلاف قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد سزا پر عمل درآمد کیا گیا۔
دوسری جانب انسانی حقوق کی تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ 29 سالہ ایرفان شکورزادہ، جو ایرو اسپیس انجینئرنگ کا گریجویٹ تھا، کو گزشتہ برس گرفتار کیا گیا تھا اور اس سے زبردستی اعترافِ جرم کروایا گیا۔
تنظیم کے مطابق دورانِ حراست اس پر دباؤ ڈالا گیا، جبکہ ایرانی حکام نے اس حوالے سے مزید تفصیلات جاری نہیں کیں۔