روس میں 25 دسمبر کو کرسمس کیوں نہیں منائی جاتی؟
دنیا کے زیادہ ترممالک میں کرسمس کا تہوار 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے، لیکن روس میں یہ تہوار دو ہفتے بعد یعنی 7 جنوری کو آتا ہے۔ وہاں یہ دن جشن سے زیادہ سکون اور روحانیت کا پیغام دیتا ہے۔
روس کی کرسمس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ جب پوری عیسائی دنیا میں جولین کیلنڈر استعمال ہوتا تھا۔
1582 میں یورپ کے زیادہ ممالک نے نیا گریگورین کیلنڈر اپنا لیا، جس نے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درست کیا اور وقت کے ساتھ موسم کے حساب سے تاریخوں کو درست کرنے میں مددگار رہا۔ لیکن روسی چرچ نے اپنے مذہبی تہوار کے لیے پرانا کیلنڈر برقرار رکھا۔
اگرچہ ملک روزمرہ کے کاموں کے لیے گریگورین کیلنڈر استعمال ہوتا ہے، لیکن آج بھی چرچ اپنے مقدس دنوں کو جولین کیلنڈر کے مطابق مناتا ہے۔
وقت کے ساتھ، دونوں کیلنڈرز کے درمیان فرق 13 دن کا ہو گیا ہے۔ اس لیے جب چرچ 25 دسمبر مناتا ہے، دنیا کی تاریخ پہلے ہی 7 جنوری پر پہنچ چکی ہوتی ہے۔
لیکن یہ فرق صرف کرسمس کی تاریخ کو آگے نہیں بڑھاتا، بلکہ اس کے انداز کو بھی بدل دیتا ہے۔ روس میں، زور دار کاؤنٹ ڈاؤن، آتش بازی اور تحائف دینے کی رسمیں نئے سال کی رات پر ہوتی ہیں۔
یہ وہ رات ہے جب خاندان چمکتے ہوئے درختوں کے گرد جمع ہوتے ہیں، بچے Ded Moroz کا انتظار کرتے ہیں، اور شہر جشن کی روشنیوں سے جگمگا اٹھتا ہے۔
روس میں یہ تہوار ایک روحانی انداز رکھتا ہے، جو بہت سے ممالک نے کھو دیا ہے۔ یہاں کسی پر زبردست تحفہ خریدنے یا مہنگے پارٹی کی منصوبہ بندی کا دباؤ نہیں ہوتا۔ اس کے بجائے، دن ایسے رسوم و رواج پر مشتمل ہوتا ہے جو تقریباً روایتی اور قدیم لگتے ہیں۔
کرسمس کا دن زیادہ پرسکون اور روحانی ہوتا ہے، لوگ عبادت اور خاندان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔
شام کو کئی گھرانوں میں روزہ رکھا جاتا ہے اور 12 ڈشوں کا علامتی ڈنر تیار کیا جاتا ہے۔
لوگ پہلی ستارہ نظر آنے تک کھانا نہیں کھاتے، اور پھر چرچ جا کر عبادت کرتے ہیں۔
کرسمس کے بعد کے دن Sviatki کے نام سے منائے جاتے ہیں، جس میں بچے ہاتھوں میں ستارہ اٹھائے گلیوں میں گانے گاتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو مٹھائی دیتے ہیں۔
Ded Moroz اور اس کی نواسی Snegurochka شہر کے پارکوں میں آ کر بچوں کو تحائف دیتے ہیں اور گیت گاتے ہیں۔
روس میں کرسمس 7 جنوری کو منانا پرانی روایت ہے۔ یہ دن زیادہ جشن نہیں بلکہ عبادت، خاندان اور قدیم کہانیوں سے جڑا ہوتا ہے، جس سے روس کی سردیوں میں خاص روحانیت آ جاتی ہے۔