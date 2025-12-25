جب کرسمس پر جنگ عظیم کو ایک دن کے لیے روکا گیا، دشمنوں نے فٹبال بھی کھیلی
دسمبر 1914 کی کرسمس پر پہلی جنگ عظیم کے محاذ پر ایسا منظر سامنے آیا جس نے تاریخ کے صفحات پر انسانیت کا ناقابل فراموش نقش چھوڑا۔ برطانوی اور جرمن سپاہیوں نے دشمنی کو ایک لمحے کے لیے بھلا کر گانے گائے، ایک دوسرے کو تحائف دیے، مرنے والوں کی قبریں بنائیں اور یہاں تک کہ فٹبال بھی کھیلا۔ یہ واقعہ، جسے بعد میں ’کرسمس ٹرس‘ کہا گیا، جنگ کے دوران انسانیت کی سب سے طاقتور یاد دہانی کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔
دسمبر 1914 میں، پہلی جنگ عظیم صرف پانچ ماہ پرانی تھی مگر پہلے ہی نہایت خونریز اور تباہ کن ثابت ہو چکی تھی۔ چھوٹے اور مختصر جنگ کے خواب دھندلے ہو چکے تھے اور محاذ شمالی فرانس اور بیلجیم میں کھودے گئے خندقوں، کیڑوں، چیونٹیوں، بارش اور مسلسل گولہ باری کے درمیان سپاہیوں کے لیے زندگی موت کے درمیان چل رہی تھی۔ سردی سخت تھی اور سپاہیوں کا حوصلہ کمزور۔
کرسمس قریب آ رہی تھی، مگر کسی بھی فریق نے سرکاری جنگ بندی کا منصوبہ نہیں بنایا تھا۔ اعلیٰ کمانڈ خوفزدہ تھی کہ جذباتی ماحول فوجی نظم و ضبط کو کمزور کر سکتا ہے۔ مگر دسمبر کی 24 تاریخ کی رات کو کچھ غیر معمولی ہوا۔
برطانوی سپاہیوں نے پہلی بار جرمن خندقوں سے گانے سنے، جن میں مشہور کرسمس کارول ’Silent Night‘ بھی شامل تھا۔ ابتدائی طور پر محتاط برطانوی سپاہیوں نے بھی اپنے گانے شروع کیے۔ پھر ایک حیران کن لمحہ آیا جب جرمن سپاہی اپنی خندقوں سے باہر آئے، لالٹینیں پکڑے دشمن سپاہیوں کو خوش کرسمس کہتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ یوں ایک غیر سرکاری، نازک جنگ بندی کا آغاز ہوا۔
کرسمس کی صبح تک کئی محاذوں پر سپاہی احتیاط سے ’نو مین لینڈ‘ میں آئے۔ انہوں نے ہاتھ ملائے، سگریٹ، کھانے، بٹن، بیجز اور اپنے پیاروں کی تصویریں ایک دوسرے کو دیں۔ کچھ نے مشترکہ قبریں بنانے میں مدد کی اور دونوں زبانوں میں دعائیں کیں۔ کئی سپاہیوں کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ وہ دشمن کو صرف دشمن نہیں بلکہ عام انسان دیکھیں، نوجوان مرد، اساتذہ، کلرک یا طالب علم، جو خود سے زیادہ مختلف نہیں تھے۔ ایک برطانوی سپاہی نے بعد میں لکھا کہ یہ ’بھائی چارہ‘ محسوس ہوا۔
کچھ دستاویزی رپورٹس کے مطابق، فرانس کے گاؤں فریلنگ ہین کے نزدیک سپاہیوں نے ایک عارضی فٹبال میچ بھی کھیلا۔ نتیجہ اہم نہیں تھا بلکہ وہ منظر، مرد یونیفارم میں، کیچڑ میں جوتے، ہنس رہے اور گیند کھیل رہے تھے جہاں پہلے گولیاں چلتی تھیں، امن کی علامت بن گیا۔
یہ واقعہ ہر جگہ نہیں ہوا اور زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ کمانڈرز کو اس کی خبر ملی تو وہ برہم ہوئے اور سخت احکامات جاری کیے گئے تاکہ دوبارہ نہ ہو۔ آئندہ تعطیلات پر گولہ باری کی گئی اور شامل یونٹس کو کبھی کبھار تبدیل یا سزائیں دی گئیں۔ جنوری 1915 تک جنگ دوبارہ اپنی مہلک رفتار پر آگئی۔
اگرچہ یہ جنگ کو روک نہیں سکا، مگر 1914 کی کرسمس ٹرس آج بھی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ انسانی ہمدردی، چاہے لمحے بھر کے لیے ہو، جنگ کی مشینی دہشت کے درمیان بھی زندہ رہ سکتی ہے۔ اس واقعے نے یہ دکھایا کہ تاریخ صرف احکامات اور ہتھیاروں سے نہیں بنتی، بلکہ خاموش قربانی اور انسانیت کے چھوٹے لمحات سے بھی تشکیل پاتی ہے۔
اس طرح، 1914 کی سرد کرسمس کی صبح، جنگ ایک لمحے کے لیے رکی اور انسانیت نے قدم بڑھایا۔