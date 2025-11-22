دنیا کا عجیب وغریب جزیرہ جہاں وقت کا کوئی وجود نہیں
دنیا بھر کے لوگ وقت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، مگر حالیہ برسوں میں انٹرنیٹ اور بجلی کی دستیابی نے لوگوں کو دن اور رات کے فرق کو بھلا دیا ہے۔ تاہم، دنیا میں ایک ایسا مقام بھی ہے جہاں قدرت خود وقت کی موجودگی کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ چھوٹا سا جزیرہ جو آرکٹک سرکل کے شمال میں واقع ہے، مچھلی پکڑنے کے لیے مشہور ہے۔
ہندوسستان ڈاٹ کام کے مطابق کے مطابق اس چھوٹے سے جزیرہ میں وقت کا کوئی حساب نہیں ہوتا اور روزمرہ کی روٹین گھڑیوں کے بجائے قدرت کے مطابق چلتی ہے۔ یہ جزیرہ ناروے کے جزائر میں واقع ہے۔
ہر سال تقریباً 69 دنوں تک یہاں مڈ نائٹ سن افق پر قائم رہتا ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اس جزیرے پر تقریباً 300 لوگ بستے ہیں جو ایسی طرزِ زندگی گزارتے ہیں جو دنیا کے عام روایتی نظام سے مختلف ہے۔ یہاں وقت صرف ایک نظریہ بنتا ہے اور لوگوں کی زندگی قدرت کے تقاضوں کے مطابق چلتی ہے۔
اس قدرتی صورتحال کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کا روزمرہ کا معمول بہت مختلف ہوتا ہے۔ یہاں، برسٹ بال (فٹ بال کی طرح کا کھیل) رات کے 2 یا 3 بجے شروع ہوتا ہے۔ لوگ تب جاگتے ہیں اور مچھلی پکڑنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔
دکانوں کے کھلنے اور بند ہونے کا وقت بھی دکان داروں پر منحصر ہوتا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ گھڑی کی سوئی کے مطابق نہیں کھاتے یا سوتے۔ جب انہیں بھوک لگتی ہے تو وہ کھا لیتے ہیں اور جب نیند آتی ہے تو سو جاتے ہیں۔
مقامی لوگ سمجھتے ہیں کہ وقت صرف سیاحوں کے لیے اہم ہوتا ہے۔ جب سیاح آتے ہیں، تو وہ اکثر دن اور رات کی شناخت میں الجھتے ہیں۔ مقامی لوگ ان مسائل پر ہنستے ہیں۔
یہ منفرد جزیرہ انسانی زندگی کی قدرتی حالات کے مطابق ڈھالنے کی بہترین مثال ہے۔ یہ جگہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کے کچھ حصوں میں زندگی حقیقتاً بے وقت ہو سکتی ہے۔
چاہے وہ رات کے وقت مچھلی پکڑنا ہو یا ختم نہ ہونے والی روشنی میں کھیلنا ہو، یہ جزیرہ ایک منفرد طرزِ زندگی پیش کرتا ہے جو دوسرے لوگوں کے لئے تصور سے باہر ہو سکتا ہے۔ جو لوگ زندگی کی معمولات سے تھوڑا وقفہ چاہتے ہیں، یہ بے وقت مقام ان کے لئے بہترین پناہ گاہ ہو سکتا ہے۔
یہ پرسکون مگر بے وقت زندگی ایک یاد دہانی ہے کہ دنیا میں ابھی بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں قدرت کی موجودگی انسانوں کے معمولات پر حکمرانی کرتی ہے، اور یہاں وقت صرف ایک نظریہ ہوتا ہے جو قدرت کے راستوں کے مطابق چلتا ہے۔