برطانیہ میں پی ٹی آئی کارکنوں کی فیلڈ مارشل کو دھمکیاں: برطانوی قائم مقام ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی
پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے برطانیہ میں اشتعال انگیز احتجاج کے بعد دفتر خارجہ نے برطانوی قائم مقام ہائی کمشنر کو طلب کرکے احتجاجی مراسلہ ان کے حوالے کیا ہے۔
ذرائع کے مطابق دفتر خارجہ نے مراسلے میں برطانوی حکومت سے درخواست کی ہے کہ برطانیہ شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی کرے۔
واضح رہے کہ حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف لندن کے آفیشل ایکس اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو شیئر کی گئی تھی جس میں پاک فوج کے چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر کے خلاف نعرے بازی اور انہیں قتل کی دھمکیاں دی جارہی تھیں۔
پی ٹی آئی ارکان نے یہ احتجاج برطانوی شہر بریڈ فورڈ میں پاکستانی قونصلیٹ کے باہر کیا تھا۔
دفتر خارجہ نے برطانوی ہائی کمشنر کے حوالے کیے گئے مراسلے میں کہا ہے کہ برطانوی سرزمین فیلڈ مارشل کے خلاف استعمال ہوئی ہے۔ اس لیے امید ہے کہ برطانوی حکومت شرپسندوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔