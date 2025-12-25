رحمان ڈکیت کا سب سے چھوٹا بیٹا کیا کرتا ہے؟
بولی ووڈ فلم ’دھرندھر‘ کی ریلیز کے بعد جو نام سب سے زیادہ زیر بحث رہا ہے وہ کراچی کے گینگسٹر رحمان ڈکیت کا ہے۔
اکشے کھنہ نے اس پاکستانی گینگسٹر کا کردار جس شاندار طریقے سے ادا کیا اس کی بڑے پیمانے پر تعریف کی جارہی ہے اور یقینا فلم ’دھرندھر‘ نے رحمان ڈکیت کو دوبارہ اسکرین پر زندہ کیا ہے۔
دریں اثناء لوگ رحمان ڈکیت کے خاندان کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن سب کی اصل دلچسپی اب ان کے چھوٹے بیٹے عبدالرحیم میں ہے، جو اپنے والد کی تشدد بھری زندگی سے بالکل مختلف راستہ اختیار کر چکے ہیں۔
آج ہم آپ کو رحمان ڈکیت کے چھوٹے بیٹے کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور جرائم کی دنیا سے کتنا دور ہیں۔
رحمان ڈکیت، جنہیں رحمان بلوچ بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کے خطرناک ترین گینگسٹرز میں شمار کیے جاتے تھے۔ وہ کئی جرائم میں ملوث تھے اور پولیس مقابلے میں مارے جانے تک کراچی کے سب سے خوفناک جرائم پیشہ شخص سمجھے جاتے تھے۔
فلم ’دھرندھر‘ میں رحمان ڈاکو کی ایک بیوی اور دو بچے دکھائے گئے ہیں، جن میں سے ایک کی موت ہو جاتی ہے۔ تاہم،حقیقت میں ان کے تین بیویوں اور تقریباً 13 بچوں کا خاندان تھا، لیکن عام لوگوں سے ان کا تعلق زیادہ ترچھپا رہا۔
عبدالرحیم رحمان ڈکیت کی تیسری بیوی کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں پاکستانی یوٹیوبر اسما طاہر کے ساتھ ایک انٹرویو میں اپنی زندگی کے راز کھولے۔
انہوں نے بتایا کہ وہ صرف سات ماہ کے تھے جب ان کے والد کو پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا، اس لیے ان کے پاس اپنے والد کی کوئی خاص یادیں نہیں ہیں۔
اب عبدالرحیم کلاس 9 کے طالب علم ہیں اور باکسنگ کے بے حد شوقین ہیں۔ وہ مستقبل میں بین الاقوامی باکسنگ کھلاڑی بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔
ان کے نزدیکی لوگوں کا کہنا ہے کہ عبدالرحیم تعلیم اور کھیل میں مکمل طور پر فوکس رکھتے ہیں اور اپنے والد کی ماضی کی دنیا سے بالکل دور ہیں۔
ویڈیو میں عبدالرحیم ڈاکو کے بیٹے کو فلم ’دھرندھر‘ کے بارے میں بات کرتے سنا جا سکتا ہے۔ عبدالرحیم نے کہا کہ فلم میں ان کے والد کو اچھی طرح سے پیش نہیں کیا گیا ہے۔
ان کے مطابق ان کے والد نے غریبوں کی مدد کی اور ضرورت مندوں کو سہارا دیا، جسے فلم میں کہیں بھی نہیں دکھایا گیا۔
انہوں نے بتایا کہ جب وہ چار یا پانچ سال کے تھے تو انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے؟ اس کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ سردار عبدالرحمن ان کے والد ہیں۔
واضح رہے کہ فلم میں اکشے کھنہ کی شاندار اداکاری نے رحمان ڈکیت کے کردار کو سب سے زیادہ نمایاں کیا، لیکن حقیقی کہانی کو سمجھنے کے لیے عبدالرحیم کی زندگی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔