نیتن یاہو کی انگلیوں پر ٹرمپ کا ناچ

شائع 05 مارچ 2026 01:47pm
Today Videos
Netanyahu Influence | US Foreign Policy Challenges | Dr. Adil Najam on Trump - News Insight
Benjamin Netanyahu Iran Israel War President Donald Trump
مقبول ترین
تازہ ترین