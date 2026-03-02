بھارتی چینل ہیک، پاکستان زندہ باد کے نعرے چل گئے
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے خطاب کے اقتصابات بھی نشر کیے گئے
پاکستانی سائبر فورس نے بھارت پر جوابی حملہ کردیا ہے جس کے نتیجے میں بھارتی چینل پر پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے چلنے لگے۔
تفصیلات کے مطابق پاکستانی سائبر فورس نے کامیابی سے بھارتی چینل اے بی پی نیوز کو ہیک کرلیا۔
پاکستانی سائبر فورس نے بھارتی چینل اے بی پی نیوز کو ہیک کرکے اُس پر پاکستانی فوج کے مواد چلا دیے۔
بھارتی چینل اے بی پی نیوز پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے خطاب کے اقتصابات بھی نشر کیے گئے۔
مزید خبریں
طالبان رجیم نے ریڈ لائن کراس کرکے دیکھ لیا پاکستان کا ردعمل کیسا ہوتا ہے: صدر مملکت
افغان طالبان کے خلاف پاک فوج کی کارروائیاں جاری، اسلحہ ڈپو اور ڈرون اسٹوریج سائٹ تباہ
آپریشن غضب للحق میں مارے گئے افغان طالبان اہلکاروں کی تعداد 435 ہوگئی
سابق چیف جسٹس کیخلاف فتویٰ کیس: دو کالعدم ٹی ایل پی رہنماؤں کو 32 اور 36 سال قید کی سزا
نامعلوم ہیکرز نے جیو نیوز کی اسکرین ہیک کر کے نامناسب پیغام چلا دیا
پاکستان میں امریکی سفارت اور قونصل خانوں کی سروسز معطل
مقبول ترین