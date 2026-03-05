ایران میں زمینی افواج داخل کرنے کی خبروں پر علی لاریجانی کا امریکا کو سخت پیغام

امریکی حکام کو ہزاروں کی تعداد میں ہلاک اور گرفتار کر کے رسوا کرنے کے لیے تیار ہیں: علی لاریجانی
ویب ڈیسک
شائع 05 مارچ 2026 11:46pm
دنیا

ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے امریکا کی جانب سے ممکنہ محدود زمینی حملے سے متعلق خبروں پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔

علی لاریجانی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ بعض امریکی حکام نے یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ چند ہزار فوجیوں کے ساتھ زمینی راستے سے ایرانی سرزمین میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا کہ امام خمینی اور امام خامنہ ای کے بہادر بیٹے تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور وہ ان بدعنوان امریکی حکام کو ہزاروں کی تعداد میں ہلاک اور گرفتار کر کے رسوا کرنے کے لیے تیار ہیں۔

لاریجانی نے اپنی پوسٹ کے آغاز میں مزید لکھا کہ جہنم کے خادموں کے لیے ایران کی مقدس سرزمین پر کوئی جگہ نہیں ہے۔

واضح رہے کہ اس سے قبل ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیویٹ نے کہا تھا کہ فی الحال ایران میں امریکی زمینی افواج داخل کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔

Ayatollah Ali Khamenei President Donald Trump US and Iran Ali Larijani US Iran Conflict Iran US Israel war
