اوکاڑہ اور ساہیوال کی جنگ: ایٹم بم، میمز اور حملہ آور لال کبوتر اسکواڈ، معاملہ کیا ہے؟
اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو یہ خبریں اب تک دیکھ چکے ہوں گے کہ اوکاڑہ اور ساہیوال کی جنگ چھڑ گئی ہے۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں بارود سے زیادہ مزاح، اور فوجی طاقت سے زیادہ تخیلاتی صلاحیت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔
دراصل یہ کوئی حقیقی جنگ نہیں ہے۔ اس میں نہ کوئی ٹینک نکلا، نہ کوئی میزائل چلا، نہ کوئی زخمی ہوا۔ البتہ ہزاروں لوگوں کا وقت ضرور ضائع ہوا کیونکہ وہ مسلسل میمز، ویڈیوز اور طنزیہ پوسٹس دیکھنے میں مصروف رہے۔
کہانی کے دو مرکزی کردار پنجاب کے دو پڑوسی شہر اوکاڑہ اور ساہیوال ہیں۔ دونوں شہر تقریباً پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ اوکاڑہ اپنی زرعی زمینوں، دودھ کی پیداوار اور فوجی چھاؤنی کے لیے مشہور ہے جبکہ ساہیوال آموں، ساہیوال نسل کی گائے اور ڈویژنل ہیڈکوارٹر ہونے کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ انتظامی لحاظ سے اوکاڑہ، ساہیوال ڈویژن کا حصہ ہے۔ یعنی بعد میں جو کچھ ہوا، وہ ایسے تھا جیسے گھر کا ایک فرد اپنے ہی گھر کے سربراہ کے خلاف آزادی کی جنگ شروع کر دے۔
اس عظیم ”جنگ“ کا آغاز 4 جون 2026 کو ہوا جب اوکاڑہ کے ایک انسٹاگرام اکاؤنٹ نے ایک طنزیہ ویڈیو پوسٹ کی۔ ویڈیو میں آسمان پر آتش بازی دکھائی گئی اور دعویٰ کیا گیا کہ یہ ساہیوال پر داغے گئے ”سب سونک میزائل“ ہیں۔
عام لوگ شاید اسے مذاق سمجھ کر آگے بڑھ جاتے، لیکن ساہیوال والوں نے اسے قومی سلامتی کا مسئلہ بنا لیا۔
چند ہی منٹ بعد ساہیوال کے ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے جوابی حملہ کر دیا۔ اس بار ویڈیوز میں جنگی طیارے، بیلسٹک میزائل اور فوجی آپریشن روم دکھائے گئے۔ یوں سوشل میڈیا پر باضابطہ جنگ کا اعلان ہو گیا۔
یہاں تک کہ ساہیوال نے اپنی وزارتِ خارجہ کا ایکس اکاؤنٹ بھی بنا لیا، جس پر اوکاڑہ ساہیوال جنگ کی باضابطہ تخیلاتی خبریں جاری کی جانے لگیں۔
وزارت خارجہ ساہیوال نامی اکاؤنٹ نے اعلان کیا، ”ہم اوکاڑہ کی قابض افواج کی جانب سے اپنی سرزمین پر کیے گئے غیر قانونی حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔“
کچھ ہی گھنٹوں میں یہ معاملہ انسٹاگرام سے نکل کر ایکس، ٹک ٹاک، فیس بک اور ریڈٹ تک پہنچ گیا۔ پورا پاکستان اس جھگڑے کو ایسے فالو کر رہا تھا جیسے دو عالمی طاقتیں آمنے سامنے آ گئی ہوں۔
جنگ کی شدت اس وقت مزید بڑھ گئی جب مختلف شہروں نے بھی فریق بننا شروع کر دیا۔
کراچی کے ایک فرضی اعلان کے مطابق ”کورنگی کیولری“ کے چار ہزار خصوصی دستے اوکاڑہ کی مدد کے لیے روانہ کر دیے گئے۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ محاذ جنگ تقریباً سات سو کلومیٹر دور تھا، اس لیے ان کی متوقع آمد کا وقت ”کبھی نہ کبھی“ بتایا جا رہا تھا۔
اوکاڑہ کی طرف سے ایک اور اعلان سامنے آیا جس میں کہا گیا، ”ہم ریاست بہاولپور کے بہادر عوام کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ساہیوال نے ظلم کیا ہے اور اسے سرائیکی میوزک کا سامنا کرنا پڑے گا۔“
یہ دھمکی اتنی غیر متوقع تھی کہ لوگوں نے سرائیکی موسیقی کو جنگ کا ”ایٹمی ہتھیار“ قرار دے دیا۔
جنگ کے دوران سب سے خطرناک ہتھیار ”لال کبوتر اسکواڈ“ قرار پایا۔
بین الاقوامی سطح پر بھی صورتحال کافی ”سنگین“ ہو گئی۔ ایک پوسٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ساہیوال اور اوکاڑہ کے درمیان جنگ بندی کرانے پاکستان آ سکتے ہیں۔ ایک اور صارف نے دعویٰ کیا کہ امریکا نے ساہیوال کی مدد کے لیے دس ایف-22 ریپٹر طیارے بھیج دیے ہیں۔
جواباً اوکاڑہ کے حامیوں نے اعلان کیا کہ پتوکی نے انہیں جے-10 سی جنگی طیاروں کی ہنگامی کھیپ فراہم کر دی ہے۔
جنگ بندی کی کئی کوششیں بھی ہوئیں، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی شخص اس سے زیادہ مزاحیہ میم بنا دیتا اور جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی۔ یوں لگتا تھا کہ اس تنازعے کا اصل ایندھن غصہ نہیں بلکہ تخلیقی صلاحیت ہے۔
اس پوری کہانی کا سب سے مزاحیہ پہلو آخر میں سامنے آیا۔ لوگوں کو یاد آیا کہ اوکاڑہ دراصل ساہیوال ڈویژن کا حصہ ہے۔
یعنی تکنیکی طور پر اوکاڑہ اسی انتظامی نظام کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا جس کا وہ خود حصہ تھا۔
یہ بالکل ایسے تھا جیسے کوئی نوجوان گھر میں رہتے ہوئے، گھر کا کھانا کھاتے ہوئے اور گھر کا وائی فائی استعمال کرتے ہوئے اپنے والدین کے خلاف آزادی کا اعلان کر دے۔
اب سوال یہ ہے کہ اس جنگ میں جیتا کون؟
اگر اوکاڑہ والوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ان کے لال کبوتروں نے دشمن کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ اگر ساہیوال والوں سے پوچھیں تو وہ خود کو فاتح کہیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ میں اصل فاتح پاکستانی حسِ مزاح ہے۔
اس تنازع نے ثابت کیا کہ پاکستانی عوام معمولی سے معمولی واقعے کو بھی اتنی مزاحیہ شکل دے سکتے ہیں کہ پورا ملک کئی دن تک ہنستا رہے۔
نہ کوئی خون بہا، نہ کوئی شہر تباہ ہوا۔ صرف میمز بنیں، لطیفے چلتے رہے اور دونوں شہروں کی لسی بدستور پہلے کی طرح مزیدار رہی۔