یکم مارچ سے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کا امکان
یکم مارچ سے پیٹرولیم مصنوعات 7 روپے فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ آئل انڈسٹری نے مجوزہ اضافے کا ورکنگ پیپر اوگرا کو بھجوا دیا۔
یکم مارچ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 7 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آئل انڈسٹری کی جانب سے مجوزہ نرخوں سے متعلق ورکنگ پیپر اوگرا کو ارسال کر دیا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 58 پیسے فی لیٹر اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 73 پیسے فی لیٹر اضافے کی سفارش کی گئی ہے۔ اسی طرح مٹی کے تیل کی قیمت میں 7 روپے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر اضافہ تجویز کیا گیا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ اوگرا کی جانب سے ورکنگ پیپر آئندہ حکومت کو بھجوایا جائے گا، جس کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ حکومت قیمتوں کے تعین کے دوران ریونیو اہداف اور دیگر معاشی عوامل کو مدنظر رکھے گی۔
حکام کے مطابق اگر ٹیکسز یا لیوی میں اضافہ کیا گیا تو قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ ٹیکسز میں کمی کی صورت میں اضافے کی شرح کم ہو سکتی ہے یا قیمتیں برقرار بھی رکھی جا سکتی ہیں۔ حتمی اعلان حکومت کی منظوری کے بعد کیا جائے گا۔