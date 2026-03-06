گوگل میپس کی زبردست ٹرکس جو آپ کا سفر آسان بنا دیں گی
آج کے دور میں جب بھی ہم کسی نئے شہر یا نامعلوم مقام پر جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو گوگل میپس ہماری سب سے بڑی مدد بن جاتا ہے۔ پہلے لوگ راستہ معلوم کرنے کے لیے آس پاس کے لوگوں سے پوچھتے تھے، مگر اب زیادہ تر افراد صرف اپنے موبائل پر نقشہ دیکھ کر باآسانی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ محض راستہ دیکھنے کے علاوہ بھی اس ایپ میں ایسے فیچرز چھپے ہیں جو نہ صرف آپ کا وقت بچاتے ہیں بلکہ انٹرنیٹ نہ ہونے پر بھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں؟
گوگل میپس قریبی اور مختصر راستہ دکھانے کے ساتھ ساتھ ٹریفک، ٹول ٹیکس اور سفر کے وقت کے بارے میں بھی اہم معلومات فراہم کرتا ہے۔
اگر آپ چند سادہ فیچرز استعمال کریں تو آپ کا سفر اور بھی آسان اور محفوظ ہو سکتا ہے۔
آئیے کچھ ایسے طریقے جانتے ہیں جو گوگل میپس کو مزید کارآمد بناکر آپ کے سفر کو آسان کردیں گے۔
گھر سے نکلنے سے پہلے ٹریفک چیک کریں
اگر آپ ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں اکثر ٹریفک جام رہتا ہے تو گھر سے روانہ ہونے سے پہلے اپنے راستے کی ٹریفک صورتحال ضرور چیک کرلیں۔ گھر سے نکلنے سے پہلے راستے کی صورتحال جاننا دانشمندی ہے۔
گوگل میپس پر ٹریفک لیئر آن کرنے سے آپ کو سڑکوں کا حال رنگوں کی صورت میں نظر آتا ہے۔
اس کے لیے گوگل میپس کھول کر ٹریفک لیئر کو آن کریں۔ اگر نقشے پر سڑک سرخ رنگ میں نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹریفک جام ہے اور اگر سبز رنگ نظر آئے تو یہ سڑک صاف اور خالی ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس طرح آپ پہلے ہی متبادل راستہ منتخب کر سکتے ہیں۔
انکوگنیٹو موڈ سے پرائیویسی برقرار رکھیں
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سرچ ہسٹری محفوظ نہ ہو تو گوگل میپس کا انکوگنیٹو موڈ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس موڈ میں آپ کی تلاش یا راستوں کی معلومات آپ کے اکاؤنٹ کی ہسٹری میں محفوظ نہیں ہوتی۔ اسے فعال کرنے کے لیے گوگل میپس میں اپنی پروفائل تصویر پر ٹیپ کریں اور انکوگنیٹو موڈ کو آن کر دیں۔
مقام محفوظ کرنے کے لیے پن ڈراپ فیچر
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی مخصوص جگہ پر بار بار جانا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں پن ڈراپ فیچر بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ نقشے پر کسی مقام کو منتخب کریں اور اسکرین پر چند سیکنڈ کے لیے دبائے رکھیں۔ اس طرح وہاں ایک پن لگ جائے گا۔
بعد میں آپ اس لوکیشن کو آسانی سے شیئر یا محفوظ کر سکتے ہیں اور ہر بار پورا پتہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
پاکستان کے بہت سے علاقوں کے باقاعدہ ہاؤس نمبر یا گلیوں کے نام میپس پر موجود نہیں ہوتے اس لیے کسی کو اپنی لوکیشن بھیجنے کے لیے ’پن‘ کرنا سب سے آسان طریقہ ہے۔
انٹرنیٹ نہ ہو تو آف لائن میپ استعمال کریں
اکثر پہاڑی علاقوں یا دور دراز مقامات پر موبائل نیٹ ورک غائب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ایسے علاقے میں سفر کر رہے ہیں جہاں موبائل نیٹ ورک کمزور ہو سکتا ہے تو گوگل میپس کا آف لائن فیچر بہت مفید ہے۔
اس فیچر کے ذریعے آپ پہلے سے نقشہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور بعد میں بغیر انٹرنیٹ کے بھی راستہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے گوگل میپس کھول کر اپنی پروفائل پکچر پر کلک کریں اور آف لائن میپس کا آپشن منتخب کریں، پھر وہ علاقہ ڈاؤن لوڈ کریں جہاں آپ سفر کرنے والے ہیں۔
پاکستان میں سفر کے دوران، خاص طور پر اگر آپ شمالی علاقہ جات (ناران، کاغان، گلگت بلتستان) یا موٹر وے کے کچھ حصوں پر جا رہے ہوں جہاں سگنل کمزور ہو جاتے ہیں، تو یہ فیچر بہت کام آتا ہے۔ آپ لاہور، کراچی یا اسلام آباد جیسے بڑے شہروں کا نقشہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تاکہ ڈیٹا بچ سکے۔
گوگل میپس محض ایک نقشہ نہیں بلکہ ایک مکمل سفری معاون ہے۔ یہ سادہ مگر مؤثر فیچرز نہ صرف آپ کا وقت بچاتے ہیں بلکہ سفر کو بھی زیادہ آسان اور محفوظ بنا دیتے ہیں۔
اگر آپ اگلی بار کہیں جانے کا ارادہ کریں تو ان ٹرکس کو ضرور آزمائیں جو ٹریفک کی پریشانی اور انٹرنیٹ کی کمی کے باوجود اپنی منزل تک بروقت پہنچا سکتے ہیں۔