نیویارک ریلی میں ٹرمپ کے خلاف نعرے، صدر طیش میں آگئے

نیویارک ریلی میں ٹرمپ کے خلاف نعرے، صدر طیش میں آگئے
امریکی ریاست نیویارک میں ایک سیاسی ریلی کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شدید احتجاج اور نعرے بازی کا سامنا کرنا پڑا۔ تقریر کے دوران متعدد بار شرکاء نے ٹرمپ مخالف نعرے لگائے، جس سے ماحول کشیدہ ہو گیا جبکہ صدر ٹرمپ بھی ایک موقع پر غصے میں آ گئے۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق نیویارک میں منعقدہ ریلی کے دوران کچھ شرکاء نے ’’ٹرمپ کو یہاں سے نکال باہر کرو‘‘ کے نعرے لگائے اور تقریر کے دوران بار بار شور شرابہ کیا۔
رپورٹس کے مطابق کئی افراد نے صدر ٹرمپ کے خلاف آواز بلند کرنے کی کوشش کی، جس پر سیکیورٹی اہلکار فوری متحرک ہو گئے۔
اس دوران صدر ٹرمپ احتجاج کرنے والوں پر برہم دکھائی دیے اور ایک شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ’’جاؤ، گھر جاؤ اپنی ماں کے پاس۔‘‘
ریلی میں احتجاج اور نعرے بازی کے باعث کچھ دیر کیلئے بدنظمی کی صورتحال پیدا ہوئی، تاہم سیکیورٹی اہلکاروں نے مظاہرین کو تقریب سے باہر نکال دیا جس کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر دوبارہ جاری رکھی۔
یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب امریکا میں صدارتی سیاست ایک بار پھر شدت اختیار کر رہی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ مختلف ریاستوں میں انتخابی ریلیوں سے خطاب کر رہے ہیں۔