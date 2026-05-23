امریکا کے شپ یارڈ میں دھماکا، ایک شخص ہلاک 36 زخمی
امریکی شہر نیویارک کے علاقے اسٹیٹن آئی لینڈ کے شپ یارڈ میں دھماکا ہوگیا۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک جبکہ 36 افراد زخمی ہوگئے، جن میں کئی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔
سی این این کی رپورٹ کے مطابق شپنگ ڈاکس کے تہہ خانے میں اچانک آگ لگ گئی تھی۔ عملہ آگ بجھانے میں مصروف تھا کہ اسی دوران زور دار دھماکا ہوگیا۔
نیویارک کے میئر ظہران ممدانی نے جمعے کی شام پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک پیچیدہ اور تیزی سے بدلتی ہوئی ہنگامی صورتحال تھی۔
فائر کمشنر للین بونسگنور کے مطابق دوپہر تقریباً ساڑھے تین بجے متعدد افراد نے فائر ڈیپارٹمنٹ کو کال کرکے اطلاع دی کہ شپ یارڈ کے پچھلے حصے میں موجود 150 فٹ ضرب 150 فٹ کے دھاتی ڈھانچے کے تہہ خانے سے دھواں اٹھ رہا ہے اور دو کارکن وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ فائر فائٹنگ اور ایمرجنسی میڈیکل سروسز کی ٹیمیں صرف چھ منٹ میں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں، تاہم ان کی آمد کے فوراً بعد ایک دھماکا ہوا جس سے فائر ڈیپارٹمنٹ کے متعدد اہلکار اور چند شہری شدید زخمی ہوگئے، جن میں ایک شخص موقع پر دم توڑ گیا۔