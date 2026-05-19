پنجاب: 200 یونٹ تک بجلی پر حکومتی امداد کیسے حاصل کریں، طریقہ جانیے
پنجاب میں 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے لیے ایک انتہائی اہم خبر سامنے آئی ہے جہاں حکومت نے سبسڈی کے نظام کو زیادہ شفاف بنانے اور اس سے مبینہ طور پر غلط فائدہ اٹھانے والوں کی نشاندہی کے لیے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔
پاور ڈویژن کی جانب سے پنجاب کے بجلی کے بلوں میں کیو آر کوڈ شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے تحت اب صارفین کے لیے اپنے کوائف کی ڈیجیٹل تصدیق کروانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد سبسڈی نظام میں شفافیت اور بہتری لانا ہے تاکہ ریلیف صرف ان لوگوں تک پہنچے جو واقعی اس کے حقدار ہیں۔
اس نئی پالیسی کے ذریعے ایک ہی گھر میں زائد میٹرز کے ذریعے بار بار سبسڈی لینے والوں کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، اور پاور ڈویژن نے خبردار کیا ہے کہ وقت پر تصدیق نہ ہونے کی صورت میں صارفین کی یہ سبسڈی متاثر ہونے کا امکان ہے۔
اس ڈیجیٹل تصدیق کے عمل کو عام آدمی کے لیے کافی آسان رکھا گیا ہے تاکہ ہر کوئی اسے گھر بیٹھے خود کر سکے۔
وہ گھریلو صارفین جن کا ماہانہ استعمال صفر سے دو سو یونٹ کے درمیان ہے، وہ اپنے بجلی کے بل پر چھپے ہوئے کیو آر کوڈ کو اپنے اسمارٹ فون کے کیمرے یا کسی بھی کیو آر اسکینر ایپ کے ذریعے اسکین کر سکتے ہیں۔
کوڈ اسکین کرتے ہی صارف کا فون انہیں براہِ راست حکومت کے آفیشل ’سی ایس ایس پی آئی ٹی سی پورٹل‘ پر لے جائے گا۔
اس پورٹل پر جانے کے بعد صارف کو اپنے بل پر موجود 14 ہندسوں کا ریفرنس نمبر اور اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر درج کرنا ہوگا۔
اس کے بعد موبائل نمبر پر ایک ون ٹائم پاس ورڈ یعنی او ٹی پی کوڈ آئے گا جس کے ذریعے موبائل کی تصدیق کا عمل پورا ہو جائے گا۔
پاور ڈویژن کے حکام کے مطابق یہ رجسٹریشن اور تصدیق کا عمل ایک مسلسل چلنے والی ضرورت ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ سرکاری ریلیف صرف مستحق گھرانوں تک ہی پہنچ رہا ہے۔
صارفین کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ بل پر جو نام درج ہے، وہ شناختی کارڈ کے نام سے مماثلت رکھتا ہو تاکہ تصدیق کے عمل میں کسی قسم کی تاخیر یا رکاوٹ نہ آئے۔
اگر کسی صارف کو بل پر موجود کوڈ اسکین کرنے میں کسی بھی وجہ سے مشکل کا سامنا ہو، تو وہ پریشان ہونے کے بجائے براہِ راست کراس سبسڈی پروگرام رجسٹریشن کے آفیشل ویب پیج پر جا کر بھی اپنے کوائف درج کروا سکتے ہیں اور اپنی بجلی کی سبسڈی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔