حیدرآباد سے گرفتار منشیات فروش خاتون کا 10 پولیس اہلکاروں سے رابطوں کا انکشاف

حیدرآباد سے گرفتار منشیات فروش خاتون کا 10 پولیس اہلکاروں سے رابطوں کا انکشاف
سندھ کے شہر حیدرآباد سے گرفتار منشیات فروش امبرین عرف گڈی چانڈیو کے کیس میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ تفتیشی حکام کے مطابق ملزمہ کا شوہر بھی سابق پولیس افسر نکلا، جس کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں جب کہ کے روابط حیدرآباد کے متعدد پولیس اہلکاروں اور افسران سے تھے جب کہ حیدرآباد کے 10 پولیس اہلکار اور افسران کا گڈی سے رابطوں کا بھی انکشاف ہوا ہے۔
تفتیشی حکام کے مطابق حیدرآباد سے گرفتار منشیات فروش امبرین عرف گڈی چانڈیو کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ گڈی چانڈیو کا شوہر سابق پولیس افسر اور ریٹائرڈ ڈی ایس پی ہے، جس کے کردار اور ممکنہ سہولت کاری سے متعلق بھی جانچ جاری ہے۔
تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ حیدرآباد کے کم از کم 10 پولیس اہلکاروں اور افسران کے ملزمہ سے رابطے تھے جب کہ ان اہلکاروں کے کردار کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔
تفتیشی حکام کے مطابق ملزمہ اپنے رشتے داروں کے ذریعے تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی کرتی تھی جب کہ ملزمہ کا ایک قریبی رشتے دار یونیورسٹی کا طالب علم ہے، جو تعلیمی اداروں میں نیٹ ورک کو منظم کرتا تھا۔
حکام کے مطابق حیدرآباد رینج میں ملزمہ کے 7 کارندوں کی شناخت کر لی گئی ہے جب کہ نیٹ ورک سے جڑے مزید افراد کی اسکرونٹی اور تحقیقات جاری ہیں۔
تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ نیٹ ورک کے مختلف پہلوؤں، سہولت کاروں اور ممکنہ سرپرستی سے متعلق شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔